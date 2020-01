Carles Mundó omple el local d'Òmnium en la presentació del seu llibre

El referèndum inevitable és el títol del llibre de l'exconseller Carles Mundó que ahir al vespre va presentar a Manresa. L'acte va ser organitzat per Esquerra i va omplir el local d'Òmnium. Condemnat per desobediència i empresonat durant un temps a Estremera, Mundó assegura que per aconseguir un referèndum pactat cal que l'independentisme superi el 50 % a totes les eleccions, enfortir les institucions i aconseguir el reconeixement internacional. A l'acte també hi van intervenir la directora teatral Sílvia Sanfeliu, l'advocat David Casellas i el president d'ERC a Manresa, Ramon Fontdevila.