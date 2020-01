La FUB compra un solar per 1,2 milions a la zona universitària per poder créixer

La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) ha executat l'opció de compra que tenia sobre un solar del carrer Ramon d'Iglesias, just al davant de l'aparcament de l'edifici principal de la institució universitària, en previsió de futurs creixements. L'operació ha suposat una inversió d'1,2 milions d'euros que es financen amb recursos propis.

L'any 2011 la fundació universitària va signar l'opció de compra amb la propietat dels terrenys. Ara l'ha executat. El contracte es va signar a final de l'any passat, segons va fer públic ahir la FUB-UManresa a través d'un comunicat. L'operació està en línia amb «el model compacte i concentrat de desenvolupament del campus universitari» que ha portat a terme des del primer moment. La Fundació Universitària concentra totes les seves instal·lacions al mateix sector de les Bases de Manresa, amb l'avinguda Universitària com a eix principal.

El solar fa 1.679,86 metres quadrats i una edificabilitat de 5.798,98 euros. Actualment l'envolta una tanca i no hi ha cap edificació ni cap activitat destacada al seu interior.

Segons la pròpia FUB, mentre no sigui necessària la construcció de cap nou edifici universitari, el solar s'habilitarà per convertir-lo en un aparcament. La intenció de la fundació universitària és que les obres del pàrquing puguin començar la primavera vinent.

La Fundació Universitària del Bages, no ha parat de créixer els últims mesos. A principi del 2019 va posar en marxa la FUB3 després d'una acurada rehabilitació d'una de les naus modernistes de l'antic escorxador de Manresa. Va suposar una inversió de 3 milions d'euros. Això va permetre concentrar tots els estudis de grau de Fisioteràpia a l'edifici i alliberar espai a la Clínica Universitària, on hi va fer una inversió d'un milió d'euros més per modernitzar i ampliar el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) que s'ha posat en marxa aquest mateix curs. La previsió de créixer ha fet decidir la fundació a adquirir el solar.

El creixement de la FUB-UManresa també es dona pel que fa al nombre d'estudiants. Aquest curs 2019-2020 té 1.767 alumnes de grau, el que suposa un 4 % més que no pas el curs anterior- Són més de 300 més que no pas el curs 2014-2015.

La FUB forma part de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.