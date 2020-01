La Llar Sant Joan de Déu de Manresa fa una jornada per a la transformació social

Arxiu Particular

Imatge de l'activitat de circ que s'ha fet amb usuaris de la Llar Sant Joan de Déu Arxiu Particular

La Llar Sant Joan de Déu de Manresa, ubicada a l'antic edifici de les Germanetes dels Pobres i que acull, entre d'altres, a persones refugiades que es troben en situació de vulnerabilitat, celebrarà el proper dia 8 de febrer una jornada d'arts escèniques oberta a tota la ciutadania de Manresa.

L'objectiu de la proposta és mostrar com l'expressió artística pot convertir-se en una eina de transformació i inclusió social. L'acte començarà a les 5 de la tarda i l'entrada és lliure. Les persones que ho vulguin podran fer una aportació solidària que es destinarà a tirar endavant els diferents projectes que porta a terme la Fundació Germà Tomàs Canet, entitat vinculada a l'Orde de Sant Joan de Déu i que gestiona la Llar.

La jornada d'arts escèniques comptarà amb l'actuació de Kanaya Circ, una associació cultural nascuda el 2016 a Cornellà de Llobregat amb el propòsit de promoure el circ en totes les seves formes, no només com a mitjà d'expressió artística sinó també com a eina de transformació social i educativa.

El seu equip s'ha format principalment a l'escola de circ de l'Ateneu Popular 9 Barris, però també en cursos impartits pel Cirque du Soleil i Eyco. La majoria dels seus membres combinen l'ensenyament de les diferents tècniques amb el vessant més artístic formant part de companyies en espectacles reconeguts.

Kanaya Circ ha estat treballant amb les famílies usuàries de la Llar Sant Joan de Déu durant els darrers mesos, i en la jornada del dia 8 de febrer oferirà una mostra de la feina que s'ha fet.

D'altra banda, també hi haurà l'actuació del grup de teatre Cuspicus, de Mosaic, el projecte d'inclusió de persones amb trastorn mental que la Fundació Germà Tomàs Canet porta a terme a Manresa.

Cuspicus és un grup de teatre inclusiu format per persones amb problemes de salut mental i altres diversitats funcionals.

L'obra porta per títol "Si queremos, sí se puede...." i té com a finalitat promoure la reflexió sobre temes socials d'actualitat com la pau, la guerra, l'explotació infantil o les diferències de poder adquisitiu entre les classes socials. A través del teatre, aquestes persones treballen la cohesió de grup, incrementant la seva autoestima i la confiança en elles mateixes.