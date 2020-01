Mor de manera sobtada Rosa Argelaguet, directora de la UPC de Manresa i regidora a Sallent

Rosa Argelaguet, directora de l'Escola Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i regidora a Sallent, ha mort aquest dijous en patir un vessament cerebral, que ha estat irreversible. Argeleguet, que tenia 61 anys, era doctora en enginyera industrial, una de les primeres dones amb aquesta titulació a Manresa. Ha estat impulsora de diferents estudis en aquesta universitat, com el grau en sistemes TIC i el grau d'Automoció. Havia ocupat carrecs de màxima direcció en dues etapes, com a vicerectora d'Estudiants de la UPC, 1998-2004, i ara com a directora de de l'Escola de Manresa (2014). A la capital del Bages va ser regidora d'Universitats, al darrer mandat de l'alcalde Jordi Valls (2004-2008).

En l'àmbit de la política, va tenir una llarga vinculació amb el grup socialista, molt lligada a la presència de l'exalcalde de Manresa, Jordi Valls. Es va mantenir en llistes socialistes tant a Manresa com a Sallent, el seu poble de naixement i residència fins ara. Actualment, però, havia canviat de formació política i havia entrat a la candidatura de Junts x Sallent, liderada per l'exalcalde David Saldoni. Estava casada amb el fotògraf sallentí Joan Maria Llenas, i era mare de dues filles.

Des del 2014 era directora de l'EPSEM. Aquesta setmana havia tingut alguna indisposició que l'havia privat de complir amb els deures de directora del centre i ahir dijous, els regidors i companys del seu grup al ple de Sallent es van estranyar de la seva absència sense haver pogut comunicar res.

La notícia ha creat una gran consternació en el món acadèmic i polític.