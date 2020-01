Les proves Cangur de matemàtiques opten per un nou format per equips

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa ha viscut aquest divendres un tràfec poc habitual. 260 estudiants de segon i tercer d'ESO d'arreu de les comarques centrals han participat a la prova Cangur de matemàtiques que organitza la Societat Catalana de Matemàtiques.

En aquesta ocasió s'ha dut a terme amb un format nou. De l'examen individual que se celebrava fins ara s'ha passat a una prova per equips en la qual tant important és donar la resposta correcte com utilitzar una bona estratègia per aconseguir més punts. Tot en una hora justa per afegir més pressió.

Hi han participat 37 equips, format per 7 estudiants cadascun d'ells, de 20 centres d'ensenyament de diverses poblacions. A més a més de Manresa hi han pres part instituts del Solsonès, Moianès, Osona i també d'arreu del Bages. Degut a l'alta participació s'ha fet en dos torns. El concurs s'ha dut a terme aquest dijous arreu de Catalunya. Per primera vegada també s'ha celebrat a Berga.

Als equips se'ls hi han plantejat 15 problemes matemàtics. La puntuació per resoldre's era dinàmica. Canvia mentre es va desenvolupant la prova. El menys encertat, per exemple, puntua més, i si un se soluciona molt, la resposta val menys. Cada minut que passava sense que es resolt un problema aquest guanya valor. A més a més si la resposta no és correcte es restava punts a l'equip.

Els estudiants tenien una pantalla a l'aula en la qual podien observar l'evolució dels altres equips i també la puntuació de cada prova. Aquest disseny del concurs fa que també s'hagi de tenir en compte una estratègia a seguir.

La responsable de la prova Cangur, la professora de Matemàtiques de la UPC a Manresa, Montse Alsina, explicava que tot i que aquest any els alumnes del Berguedà s'han quedat a Berga, cada cop hi ha més participants. Això es deu «a que cada cop genera més interès, que la UPC és una universitat de referència i també la fidelitat del professorat» dels instituts.

Amb aquest tipus de prova i el nou model del concurs, «s'ensenya als estudiants a adquirir competències i aptituds de la vida». Remarcava que han de treballar en equip i tenir en compte el que fan els altres. «Són moltes variables a tenir en compte que ajuden a entrenar el pensament».

Els millors equips de la prova Cangur de Manresa disputaran la fase final que se celebrarà el pròxim 5 de març al centre cultural La Torreta de la població de Montmeló.

Per altra part aquest divendres s'inaugurarà al Museu de la Tècnica l'exposició «Les matemàtiques i la vida. El dia a dia més enllà de les fórmules». Serà a partir de 2/4 de 6 de la tarda.