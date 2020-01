Agricultura anima pagesos i ramaders a innovar, en un acte celebrat a Manresa

Manresa va acollir ahir el Dia de la Innovació Agroalimentària. Els Gaudí del sector primari, segons va dir la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern, Teresa Jordà, que va presidir la cerimònia. L'acte, que se celebra cada any i aquesta vegada a la capital del Bages, té l'objectiu de posar en valor la cultura de la innovació en aquest sector. La celebració va tenir lloc al Museu de la Tècnica.

Jordà va afirmar que «aquest sector té futur, i aquest futur va vinculat a la innovació. L'agricultura i la ramaderia haurà de ser tecnològica», va assegurar. També té reptes: «La gent s'ha d'assabentar que el sector primari és imprecindible per al país. Sense pagesos i ramaders no farem res». Però també va fer autocrítica: «A vegades no sortim a menjar-nos el món i plorem. I plorant no arribarem mai en llloc. Ho farem enamorant, seduint i innovant».

I com que es tractava del Dia de la Innovació Agroalimentària es van lliurar els premis als millors projectes innovadors en el sector. En la modalitat agroindústria la iniciativa guanyadora va ser per a la formatgeria Montbrú de Moià, que ha elaborat un nou producte lacti seguint mètodes d'elaboració tradicionals d'embotits. Responsables de la formatgeria van voler compartir el premi amb tots els productors de llet «perquè són el puntal».

En la modalitat d'empresa agrària va guanyar la granja lletera La Reula, de Fígols d'Organyà, a l'Alt Urgell, per haver transformat una granja convencional de producció de llet en una de totalment ecològica i sostenible.

En l'apartat de jove emprenedor innovador, la guanyadora va ser la berguedana Maria Costa Ferrer, de l'Escairador de Cal Rosal. És el primer centre professional d'escairat de cereals de Catalunya per separar la pallofa del gra. A més a més ha impulsat la recuperació de cereals tradicionals autòctons. Costa va agrair el guardó. «És una injecció d'energia que ens fa pensar que potser no estàvem tan sonats quan vam començar aquesta aventura». Així mateix va destacar que «contribuïm a posar al mapa el Berguedà, una comarca que sovint només és de pas entre Barcelona i la segona residència de la Cerdanya».

També es van lliurar els premis a les millos aplicacions per al món rural. Entre aquestes n'hi havia per controlar ramats de pastura a la muntanya o per actuar de forma coordinada en cas d'un incendi forestal.