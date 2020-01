Una fuita d'aigua fa malbé la vorera de la carretera de Vic

Una important fuita d'aigua va fer malbé ahir a la tarda la vorera de la carretera de Vic i hi va causar problemes de trànsit per la quantitat d'aigua que s'escapava. Van ser dues les canonades, que tenen entre 15 i 16 centímetres, que es van rebentar de manera gairebé simultània.

Una avaria va ser conseqüència de l'altra. La incidència va tenir lloc cap a 3/4 de 5 de la tarda, a l'alçada del número 123, just al davant on hi havia el supermercat Mercadona que va tancar el mes de desembre, i una trentena de veïns es van quedar sense subministrament durant poc més de dues hores. Segons van explicar fonts d'Aigües de Manresa, la primera de les fuites es va produir a la vorera que hi ha al costat del carril de circulació que va en sentit al centre de la ciutat i tot seguit va rebentar la canonada de l'altre costat de la carretera de Vic.

Arran de la fuita d'aigua, la Policia Local va tallar, al punt on hi havia la incidència, un del carrils de circulació de la carretera de Vic que van en sentit a la plaça Sant Domènec, fet que va generar problemes de trànsit en aquesta via de la ciutat.

Fonts d'Aigües de Manresa també van explicar que en el moment de fuita es va poder de tallar l'aigua per evitar en se'n vessés més al carrer.

Després de l'avaria, Aigües de Manresa va rebre nombroses trucades perquè, tot i que només 30 veïns es van quedar sense subministrament, la fuita va provocar una baixada de la pressió de l'aigua que va afectar les aixetes de moltes llars de la zona.

Els tècnics van poder restablir el subministrament a través d'altres canonades, tot i que no van poder resoldre l'avaria. Avui al matí, personal de l'ens que gestiona el subministrament treballarà en l'àrea de la fuita i es preveu que tardin uns dies a finalitzar la reparació.