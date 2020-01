L'Ajuntament de Sallent decreta dos dies de dol

L'Ajuntament de Sallent, on Argelaguet exercia com a regidora a l'oposició, va decretar ahir, com va informar el seu alcalde, Oriol Ribalta, a Regió7, dos dies de dol, avui i dissabte, com a homenatge a la seva conciutadana. Durant aquests dos dies s'anul·laran els actes institucionals. D'altra banda, avui, a les 12 del migdia, el consistori farà un minut de silenci per recordar-la.