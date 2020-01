La nova seu de la Generalitat a Manresa no es contempla als pressupostos del 2020

L'esperada seu de la Generalitat a la Catalunya Central, que s'ha d'ubicar a la capital del Bages, no apareix al projecte de pressupostos que aquesta setmana ha presentat el Govern. Es tracta d'una obra important pel territori, que costarà uns 10 milions d'euros, i ha de facilitar els tràmits al ciutadà i millorar la coordinació territorial dels diferents departaments. La delegada, Alba Camps, ha explicat que el projecte està seguint els terminis previstos i que encara no hi ha cap dotació pressupostària perquè tot just ha acabat el concurs d'idees i properament es començarà amb el projecte executiu. "Com que és una gran obra, la redacció del projecte executiu serà un procés llarg", ha apuntat Camps. Si els terminis es compleixen, la seu podria entrar en funcionament entre el 2026 i el 2027.