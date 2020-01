La PAHC torna a fer guàrdia per evitar el primer desnonament obert dictat a Manresa

Una vintena de membres de la PAHC Bages han tornat a concentrar-se aquest divendres al matí davant l'habitatge de l'Abderraman Latrach per evitar el primer desnonament obert dictat a Manresa. Tal com ja va explicar aquest diari, per primer cop un jutjat de Manresa ha decretat un desnonament amb data oberta. Això vol dir que en un període de cinc dies, en aquest cas entre el 27 i el 31 de gener, la policia podia actuar en qualsevol moment i sense avisar per desallotjar la família afectada del pis on viu al número 74 del carrer Barcelona.

La plataforma ha fet guàrdia tota la setmana davant l'immoble per tal d'evitar el possible desnonament. Avui a les dues del migdia finalitza el termini fixat pel jutjat de Manresa però, de moment, ningú s'ha presentat a l'habitatge per fer-ne fora Latrach i la seva família. Berni Sorinas, de la PAHC Bages, explica que pràcticament no han sortit de casa des de dilluns. Segons Sorinas, si finalment avui es produís el desnonament, el jutjat manresà «estaria actuant contra la llei perquè l'Abderraman no té cap solució sobre la taula».

La mesa d'emergència d'habitatge, que depèn de la Generalitat, li va atorgar un pis, però «des de Serveis Socials van descartar-lo perquè no complia les condicions necessàries per a la família». L'Abderraman té tres filles menors d'edat i la seva dona està embarassada. A més, comenta Sorinas, els desnonaments amb data oberta (aquells casos en què el jutjat no avisa quan s'executarà el desnonament) «estan prohibits des del març de l'any passat».

Aquesta pràctica va quedar regulada en la darrera reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil, la qual va entrar en vigor el 5 de març i establia que les resolucions judicials haurien de fixar el «dia i hora exactes» del desnonament. A Manresa és el primer cop que el jutjat dicta un desnonament obert, però en ciutats com Barcelona o L'Hospitalet de Llobregat és un fet molt habitual.

Ara, la PAHC exigeix a Burés 2001 que compleixi la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya oferint un lloguer social a l'Abderraman i la seva família, malgrat que la immobiliària, segons l'afectat, li hauria reconegut que els volen fer fora per habilitar pisos turístics i per a estudiants universitaris al bloc on resideixen, al carrer Barcelona. Latrach viu en aquest habitatge des del 2013 i ja ha patit quatre intents de desnonament.