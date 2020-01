Una parella de manresans, al creuer bloquejat durant hores per un fals cas de coronavirus

Una parella de manresans és al creuer Costa Smeralda que aquest dijous, durant hores, va quedar bloquejat al port de Civitavecchia, a prop de Roma, per un fals cas de coronavirus. Les autoritats van immobilitzar el vaixell procedent d'Espanya després que una passatgera d'origen xinès presentés símptomes compatibles amb la malaltia. La dona, de 54 anys i originària de Macau, regió autònoma de la costa sud de la Xina, presentava febre i problemes respiratoris.

La manresana Laura Vila i la seva parella viatgen en aquest creuer, que havia fet parades a Marsella, Barcelona i Palma de Mallorca abans de tornar a Itàlia. Durant totes les hores que va durar el bloqueig, ahir, han relatat a Regió7 que no van poder baixar del vaixell. «No ens han donat massa informació, diuen que és un protocol sanitari», ha relatat Vila a aquest diari. Ahir a la tarda, el creuer va quedar bloquejat a Civitavecchia i ni els passatgers podien desembarcar ni la gent que havia d'embarcar en aquest port va poder fer-ho.

Un passatgers del Costa Smeralda, en una coberta, amb mascareta | REUTERS

La dona de Macau i el seu marit, que no presentava símptomes, van ser aïllats a l'hospital del vaixell. Fins a la nau s'hi va traslladar un equip de l'hospital Spallanzani de Roma, que va realitzar les proves a la dona i va tornar al centre per analitzar-los. No va ser fins a les 10 de la nit que personal del creuer va informar els viatgers dels resultats negatius de les proves, descartant així un possible cas de coronavirus, malaltia que ja afecta més de 8.000 persones arreu del món i que ha provocat la mort a prop de 200 persones.

Malgrat haver descartat la infecció de la passatgera xinesa, els responsables del creuer, segons ha explicat Vila, han modificat les excursions i la ruta prevista per a avui i els pròxims dies als 6.000 passatgers que viatgen a bord del Costa Smeralda, ja que el vaixell va restar aturat al port italià durant tota la jornada d'ahir a l'espera dels resultats mèdics.