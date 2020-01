Sor Lucia reclama als governs que ajudin Open Arms a tenir un vaixell «com Déu mana»

Sor Lucia Caram comparteix amistat amb l'activista Oscar Camps, fundador i director d'Open Arms, des de fa anys, i no és la primera vegada que defensa la seva feina i que demana ajuda per a ell. Ho ha tornat a fer en un vídeo en el qual expressa la seva preocupació davant del cinquè rescat en pocs dies per part d'aquesta ONG de persones al Mediterrani que "estan sent oblidades pels governs d'Europa i que s'estan morint, i que també estan sent oblidades pel govern d'Espanya, el govern progressista d'esquerres".

Per a Caram és el moment de "demanar i exigir als nostres governants que prenguin partit i que ajudin a persones que, de manera molt rudimentària, amb mitjans molts pobres, amb una barca que està fent aigües, mai millor dit, estan salvant vides humanes que estan fugint de l'horror de la guerra. Moltes d'aquestes guerres que hem fet amb la venta d'armes, amb la fabricació de bucs de guerra, sembrant el terror". Guerres, diu, que "han fet les grans potències i els grans governs".

La directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, que ajuda persones vulnerables i lidera un programa a favor de la infància, reclama exigir als governants, i "al rei Felip VI, que ha treballat en el tema de la venta d'armes, que també es mobilitzi per aconseguir un vaixell com Déu mana perquè Oscar Camps i Open Arms puguin salvar vides humanes". Ho rebla dient que potser d'aquesta manera "els espanyols dormirem una mica més tranquils".