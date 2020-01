Les xarxes socials també s'acomiaden de Rosa Argelaguet

La mort de la directora de la UPC de Manresa i regidora Rosa Argelaguet ha causat una forta consternació al Bages, i especialment al món universitari i el polític. Així, les xarxes socials també es van omplir de mostres de dolor i molts usuaris es van acomiadar d'Argelaguet a través de Twitter.



Entre la gent que va utilitzar les xarxes socials amb aquesta finalitat hi ha també diverses personalitats manresanes. És el cas, per exemple, de Jordi Valls, exalcalde de la capital del Bages que va comptar amb Argelaguet com a regidora. «Sort meva la d'haver pogut treballar junts i disfrutar de la seva alegria», piulava en conèixer la notícia.





Gran perdona, excel·lent professional. Dona leal, inteligent, sensible.

Descansa en pau

Des de Mútua Intercomarcal ens sumem al dol de la defunció de Rosa Argelaguet, directora de la @upcmanresa amb qui hem tingut la sort de tenir una magnífica relació.



Des del CETIM sentim molt la pèrdua de la nostra col·legiada Rosa Argelaguet Isanta i ens unim al dolor de la família. La trobarem molt a faltar.

En pau descansi, una persona forta i pionera en ocupar carregs d alta responsabilitat.

Et trobarem molt a faltar, pero el teu treball sempre estara present a les escoles.

Al mateix temps, la popular monja Sor Lucía Caram , molt activa a les xarxes socials, també va acomiadar-se públicament de Rosa Argelaguet definint-la com a «gran persona, excel·lent professional. Dona lleial, intel·ligent i sensible».A banda de personalitats diverses de la Catalunya Central, altres organitzacions i usuaris han expressat el seu dolor per aquesta mateixa via.