Càritas tornarà a tenir botiga de roba usada quinze anys després de tancar la que tenia

Càritas a Manresa fa anys que treballa per transitar de l'assistencialisme a garantir al màxim la dignitat de les persones que acompanya i dels projectes que engega. Amb aquesta filosofia, el dimecres 12 de febrer inaugurarà als baixos de la carretera de Vic 25 una gran botiga de roba usada, Moda re-, que neix amb ganes de fer-se mirar -el local és molt cèntric i atractiu- perquè hi vagi tothom, no només gent amb pocs recursos. Donarà feina remunerada a tres persones: una encarregada i dues dependentes.

Abans de la que obrirà ara, Càritas ja havia tingut, des del 1996, una botiga de roba de segona mà a Manresa, El Trau, al carrer de Bilbao, i també a Sant Joan de Vilatorrada. Van tancar el 2005 perquè no van aconseguir autofinançar-se ni fer arribar un missatge que ara, passats els anys i amb més conscienciació pel que fa al consum responsable i sostenible, ja no sembla tan estrany, i és que hi vagi a comprar tothom qui vulgui.

A Sant Joan, el març del 2016, la parròquia va obrir una nova botiga de segona mà, Tria. Càritas hi duia la roba que rebia, fins que el 2017 va iniciar un conveni amb l'entitat social Solidança, que gestiona el que la gent disposita als contenidors carbassa de Roba Amiga. No va tenir èxit i ara posa en marxa una nova aventura, que s'inclou en un projecte més global d'inserció social consistent a anar engegant negocis viables.

A Moda re- hi haurà roba de segona mà per a dona, home i infants, i sabates, bijuteria i complements que seran nous.



Vuit contenidors vermells

Rufí Cerdan, director de la diòcesi de Càritas, que aplega els arxiprestats de Manresa, Vic i Igualada i 40 Càritas parroquials, explica que en aquest nou projecte tenen un «germà gran» que és la fundació Formació i Treball, creada per Càritas Barcelona, i que porta una dotzena de botigues a l'àrea metropolitana. La fundació els assessorarà i proporcionarà la roba, que recollirà en vuit contenidors de Càritas de color vermell que es repartiran properament per Manresa. Al costat de l'hipermercat Carrefour ja n'hi ha un. Dels contenidors, la roba anirà a una planta de reciclatge de Sant Esteve Sesrovires i, d'aquí, les peces que es puguin reutilitzar tornaran a Manresa per poder-les vendre.

El nom de Moda re-, explica Cerdan, «ve de recuperar, de recollir, de reutilitzar, de reestrenar...». El local, que és molt lluminós (fa xamfrà i bona part de les parets són de vidre) té 160 m2 i el forma l'espai de la botiga amb emprovadors; un despatx amb lavabo i un magatzem. És on hi havia el centre de jardineria Món Verd, que ha tancat el negoci de botiga i manté el de disseny i manteniment de jardins. Càritas pagarà un lloguer al Casal de l'Església, a qui pertany el local. Per posar el negoci en marxa ha invertit 30.000 euros i ha tingut la col·laboració d'empreses com persianes Collbaix i la constructora Cots i Claret, que ha coordinat els professionals que hi han intervingut i hi ha posat la mà d'obra de franc.



Un moment «oportú»

Cerdan apunta que l'estrena de la nova iniciativa s'escau en un moment especialment «oportú». Primer, perquè «cada cop hi ha més persones que s'adhereixen a la filosofia del consum sostenible» i que «no volen caure en el parany de la moda». I, en segon lloc, perquè, segons la directiva europea UE 2018/851, a partir de l'1 de gener del 2025 totes les administracions hauran de garantir que la recollida selectiva també contempli la de roba. Si actualment només es recicla el 10% de la que llencem, el que pretén l'esmentada directiva és que progressivament s'arribi a reciclar el 80%. Si no s'acompleixen els objectius, als Ajuntaments se'ls podrà penalitzar.