El primer desnonament amb data oberta a Manresa no s'executa

Una trentena de membres de la PAHC Bages es van tornar a concentrar ahir al matí davant l'habitatge de l'Abderraman Latrach, al carrer Barcelona de Manresa, per evitar el primer desnonament obert dictat a Manresa. Tal com ja va explicar aquest diari, per primer cop un jutjat de la ciutat va decretar un desnonament amb data oberta. Això volia dir que en un període de cinc dies, en aquest cas entre el 27 i el 31 de gener, la policia podia actuar en qualsevol moment i sense avisar per desallotjar la família afectada del pis on viu al número 74 de l'esmentat carrer Barcelona. Ahir, però, no es va dur a terme tot i que era la data límit dictada pel jutjat. N'ha posat una de nova: dimecres vinent, 5 de febrer a 2/4 de 10 del matí.

La plataforma ha fet guàrdia tota la setmana davant l'immoble per evitar el possible desallotjament. Ahir a les 2 del migdia finalitzava el termini fixat pel jutjat. Berni Sorinas, de la PAHC Bages, va explicar que durant tots aquests dies la família pràcticament no ha sortit de casa.

És el quart desnonament al qual s'enfronta la família d'Abderraman Latrach, que té tres filles menors d'edat i la seva esposa està embarassada. En un acte públic de la PAHC Latrach va denunciar que la propietat dels pisos vol fer fora els llogaters per llogar-los com a habitatges turístics o per habitacions a estudiants universitaris de fora.