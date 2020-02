Festa sorpresa per homenatjar una comerciant que ha fet història a Manresa

La Paqui feia dies que no dormia, nerviosa per quan hagués d'abaixar la persiana definitivament de Joguines Valls, la botiga que ha esdevingut la seva vida. Divendres, era el darrer dia que els clients podien entrar-hi a comprar. No sabia, però, que a l'hora de tancar, els botiguers dels quaranta comerços del carrer Urgell l'esperaven fora per celebrar una festa sorpresa amb la finalitat homenatjar-la i agrair-li la important tasca i la perseverança per haver dirigit un comerç durant tant de temps. La botiga té 124 anys d'història.

«Estic molt contenta que els botiguers hagin tingut aquest detall. Em sap greu tancar la botiga, però sóc molt gran i ha arribat el moment. Veure tota aquesta gent que ha vingut aquí, m'emociona. Tinc dues treballadores i una família fantàstica que m'ha ajudat a tirar endavant el negoci», deia divendres al vespre la Paqui, tal com és coneguda popularment Francesca Valls, la propietària de 92 anys de l'establiment, mentre desenes de companys d'altres comerços la felicitaven. No només va ser una sorpresa per la històric comerciant, que va rebre un ram de flors i fotografies d'ella a la botiga com a obsequi, sinó també per les dependentes, Carme Martínez i Trini Xuriguera. De fet, quan els comerciants esperaven el carrer per fer-li la sorpresa, les dependentes li van dir que sortís fora perquè algú l'estava esperant. «A fora? Que passi, que a fora fa molt fred», va contestar Valls. En sortir al carrer, després d'insistir-li, es va trobar amb els comerciants que la volien homenatjar.

«El que celebrem avui és que durant molts anys hem compartit bons moments i que ha ajudat a enfortir el sector comercial del carrer Urgell, que som una pinya i per aquest motiu estem aquí», explicava una de les persones responsables de l'associació comerciants d'aquest carrer de Manresa, Montserrat Abadal, mentre destacava que al carrer hi ha botigues que, tot i no ser tan antigues com Joguines Valls, tenen molta història. «Aquí podem trobar negocis que tenen entre 70 i 80 anys», afegia.

Amb una copa de cava, coca i pastes, els comerciants van aprofitar per explicar anècdotes i alguns recordaven quan, de petits, anaven a comprar-hi joguines. Les dependentes, també amb la nostàlgia d'haver de tancar la botiga, explicaven que ara podran tenir un descans després d'uns mesos intensos. I és que des que la Paqui va anunciar que tancava la botiga, no han parat de passar-hi antiquaris i col·leccionistes per comprar alguna de les moltes joguines històriques, alguns de fa 50 anys, que guarden al magatzem.

Joguines Valls no ha estat l'única en tancar aquesta setmana, divendres també ho va fer Colony, on hi venien espelmes aromàtiques i articles per a la llar. Dijous, els comerciants també li van fer un homenatge similar. «Va ser una sorpresa perquè no m'ho esperava i em va fer molta il·lusió que la resta de comerciants tinguessin aquest detall», explicaven els responsables de la botiga, Pilar Pueyo i Cesar Blanch.