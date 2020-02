L'antiga Fonda de Sant Antoni sense envans ni afegits recupera el seu aspecte més noble

El pis de sotateulada de l'edifici, que no s'havia pogut fotografiar fins ara per temes d'estabilitat

El segle XVIII, el pròsper botiguer de teles i arrendatari de delmes Pau Fàbregas va donar l'aspecte més noble a la després coneguda com Fonda de Sant Antoni mitjançant l'agregació definitiva de les quatre cases que inclou. És el que s'ha recuperat ara amb l'operació de neteja que hi han portat a terme els paletes per eliminar els envans i afegits. Com va avançar Regió7, en el futur, la casa Fàbregas acollirà l'Oficina de Turisme i pisos per a gent gran de la Fundació Institució Benèfica Amics dels Avis (Ibada).

L'arquitecte director de les obres, Pere Santamaria, explica que hi ha feta l'escala nova de dalt a baix i un 70% dels forjats. Resta acabar de reforçar tots els sostres pendents, rehabilitar les tres façanes (la de la plaça Major, la del car-rer d'Amigant i la que dona al pati posterior, de la qual hi ha feta la part de baix) i, a partir d'aquí, executar les divisòries interiors i les instal·lacions. «N'hem recuperat l'estat original», destaca. Remarca que «la feina realitzada fins ara «ha estat relativament fàcil; ara començarà la difícil».

L'Ajuntament llogarà la part del soterrani -celler-, el vestíbul i el primer pis, on encara s'han de definir tots els usos que hi donarà, a banda de portar-hi l'Oficina de Turisme; i la fundació Ibada, la 2a, 3a i 4a planta i el jardinet. La idea és que hi hagi dos ascensors; un de general, i un altre per anar del pis superior al jardinet posterior, de tal manera que els avis hi tinguin una connexió directa, atès que l'ascensor general no hi podrà arribar perquè el nivell de la casa a banda i banda és diferent.

Passejar, avui, per la casa Fàbregas és fer-ho per un edifici amb la pedra com a gran protagonista i que, a força d'anar tirant parets divisòries per deixar només les de càrrega, ha guanyat amplitud i atractiu. Ho és especialment el pis situat sotateulada, amb unes vistes de l'entorn envejables.

On hi havia la cuina de la fonda s'ha recuperat una porta que estava tapiada i, en un espai del costat, on hi havia les càmeres frigorífiques, la tasca de neteja ha deixat un espai molt més ampli. A la façana posterior també s'ha fet neteja: repicar les parets, s'ha retirat un sostre i s'ha rebaixat el terra uns 40 centímetres.