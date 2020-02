Manresa passa a tenir dos serveis d'urgències mèdiques públics les 24 hores del dia

El Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Bages amplia, a partir de dilluns, el seu horari de funcionament i obrirà les 24 hores del dia tot l'any. D'aquesta manera, Manresa passa a tenir dos serveis d'urgències mèdiques públics que no tanquen portes mai, conjuntament amb el de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Donarà cobertura d'atenció continuada i urgent els 365 dies de l'any als 134.000 residents de la comarca del Bages. Aquesta nova ampliació horària permetrà donar resposta des de l'atenció primària a aquelles urgències que no són hospitalàries.

L'objectiu és atendre i resoldre tota aquella patologia de baixa i mitjana complexitat, organitzar els fluxos i derivar el pacient, si cal, al millor lloc per resoldre el seu problema d'acord amb el seu nivell d'urgència.

Al CUAP hi treballaran professionals de l'Institut Català de la Salut i d'Althaia, de les especialitats de medicina familiar i comunitària, infermeria i altres perfils tècnics.

Es calcula que a l'entorn del 62% de les urgències ateses als hospitals catalans podrien haver estat tractades en consultes de primària. El 2017 l'Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia en va atendre 146.000. El CUAP, per la seva banda, en va fer 23.734.



A la planta baixa del CAP Bages

El Centre d'Urgències d'Atenció Primària és a la planta baixa del CAP Bages. Disposa d'un primer despatx de triatge per valorar la urgència.

L'objectiu de l'ampliació de servei és que la patologia sigui atesa al nivell d'assistència que li pertoca. Hi ha casos que requereixen un servei d'urgències de l'hospital per la seva gravetat, i hi ha casos que no.

En canvi, la població encara està molt habituada a anar a urgències a l'hospita, mentre que a urgències de primària també hi ha especialistes, concretament metges i infermeres especialistes en atenció primària i comunitària.

Aquesta és una de les mesures que han estat incloses dins del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya.