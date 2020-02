50 docents debaten a la UManresa com la conversa pot ajudar en l'educació

Una cinquantena de participants, tots vinculats al món educatiu, van participar ahir en la jornada Diàlegs Educatius d'UManresa, que en aquesta darrera edició estava centrada en la conversa com a eina pedagògica.

Els participants van poder assistir a xerrades i tallers sobre com el diàleg pot esdevenir una eina cabdal en el món de l'educació. La conferència inaugural va ser a càr-rec de la doctora en neurociències i coordinadora del Màster en Neuroeducació Beatriz Fagundo, i de David Vilalta, mestre i membre de la unitat de formació permanent de l'ICE, que van tractar sobre la conversa com a eina de creació de coneixement.

La xerrada de cloenda va ser a càrrec de l'actriu i directora de teatre berguedana Lydia Canals, que va tractar sobre el silenci, i els assistents van debatre i experimentar sobre com comunicar-se amb els altres sense l'ús de la paraula, sinó buscant les emocions, les fragilitats, els contactes, les mirades i les unions corporals.

Els participants també van poder assistir a tallers dirigits per professionals de la pedagogia i que estaven centrats en l'art, en l'experimentació i en com co- municar.