L'Ajuntament crea la xarxa Manresa Escoles Innovadores oberta a la ciutat

La regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Manresa ha engegat la xarxa Manresa Escoles Innovadores (MEI). Es tracta d'un projecte de treball en xarxa adreçat a la transformació educativa, obert a tots els centres de la ciutat que hi vulguin participar.

La sala d'actes del Centre Cultural del Casino va acollir la primera trobada, amb l'assistència de 31 persones representants de les escoles per iniciar un projecte que dona continuïtat a la feina feta a la xarxa local d'Escola Nova 21 de la Diputació de Barcelona i que actualment assumeix el Departament d'Educació de la Generalitat. L'objectiu és treballar per a la transformació educativa i millora contínua dels centres d'ensenyament de Manresa i avançar cap a una mirada més innovadora en el camp educatiu, així com esdevenir un espai per compartir reflexions pedagògiques, coneixements i bones pràctiques i, alhora, poder fer propostes de millora a la ciutat.