La monja sor Lucía Caram reclama més ajut per a l'ONG Open Arms

La monja manresana sor Lucía Caram ha reclamat públicament més suport a l'ONG Open Arms, que rescata al mar persones migrants.

Caram comparteix amistat amb l'activista Oscar Camps, fundador i director de Proactiva Open Arms, i no és la primera vegada que defensa la seva feina i que demana ajuda per a ell. Ho ha tornat a fer en un vídeo en el qual expressa la seva preocupació davant el cinquè rescat en pocs dies per part d'aquesta ONG de persones al Mediterrani que «estan sent oblidades pels governs d'Europa i que s'estan morint, i que també estan sent oblidades pel Govern d'Espanya, el govern progressista d'esquerres».

Per a Caram, és el moment de «demanar i exigir als nostres governants que prenguin partit i que ajudin els que, de manera molt rudimentària, amb mitjans molts pobres, amb una barca que està fent aigües, mai millor dit, estan salvant vides humanes que estan fugint de l'horror de la guerra» que han propiciat «les grans potències i els grans governs».