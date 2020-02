Presenten a Manresa una eina d'autodiagnosi per treballar les cures dins les cooperatives

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central organitza el proper dia 17 de febrer un acte a la Casa Flors Sirera de Manresa on es presentarà els resultats d'un projecte de recerca sobre les cures dins les cooperatives de treball i d'una eina d'autodiagnosi per millorar en diversos aspectes en aquest àmbit. La presentació anirà a càrrec de Neus Andreu, de la cooperativa Fil a l'Agulla, que és la que s'ha cuidat de fer la recerca i la posterior eina d'autodiagnosi, que ara posen a disposició d'altres entitats i cooperatives.

Fil a l'agulla fa anys que treballa de prop amb cooperatives, entitats i organitzacions de diferents tipus que decideixen abordar els seus conflictes i treballar de manera més sostenible a nivell humà. Aquests processos han tingut el seu fruit al llarg de l'any 2019 amb el projecte "Fent realitat les cures dins les cooperatives de treball associat". El projecte li ha permès tres coses a Fil a l'Agulla: endreçar les idees i els aprenentatges que tenien sobre aquest tema; donar un cop d'ull al panorama dins el món de les cooperatives; i oferir una proposta perquè altres organitzacions puguin començar a treballar en aquest sentit.

Pensar què són les cures els ha obligat a sistematitzar i endreçar l'experiència acumulada, una tasca que a vegades no troba lloc a les organitzacions, a l'hora que els ha ajudat a agrair tot el llegat que des dels feminismes han rebut a l'hora d'abordar les cures: la interseccionalitat i les discriminacions, el valor de les coses que no semblen productives, la consideració de les relacions de poder, etc. Aquest recull els ha portat a fer una llista dels aspectes que cal considerar quan es parla de cures, dins un marc teòric que ara volen compartir i continuar ampliant.

El projecte els ha permès engegar un procés d'indagació amb altres cooperatives de sectors productius molt diferents, i amb trajectòries diverses. Algunes d'elles havien treballat amb Fil a l'agulla, d'altres no. Mitjançant qüestionaris i entrevistes en profunditat han fet un retrat del món cooperatiu que no pretén ser generalitzable, però que sí que consideren significatiu, per les pistes que aporta amb relació a les cures.

Amb aquesta exploració han detectat la fortalesa de la visió que tenen les cooperatives, i el valor del treball en equip, alhora que han constatat mancances a l'hora de crear mecanismes per incorporar les cures. Per exemple l'existència d'espais informals però no estables per abordar els malestars, o la preferència per lideratges horitzontals que acaben generant problemes d'estrès o conflictes intractables, l'absència de protocols i de formació per temes importants, etc. Estratègies que són importants i que marquen la diferència des del punt de vista de les cures.

Tot plegat ha portat a Fil a l'Agulla a oferir una eina d'autodiagnosi per les cooperatives que vulguin iniciar el seu camí cap a la centralitat de les cures. El Manual és un document en el qual expliquen de manera senzilla el marc teòric i el llistat d'àrees en les quals cal aturar-se quan es vol parlar de cures: treball en equip i emocions; visió; lideratge i ús del poder; gestió dels conflictes; organització interna i governança; dinàmiques de discriminació i gestió de les agressions; estrès; i sistemes de retroalimentació. Mitjançant un procés de treball intern i un qüestionari, el Manual detalla els passos a seguir per obtenir un primer retrat i identificar les fortaleses i les debilitats de cada organització.

L'acte de Manresa es farà a les 4 de la tarda a la Casa Flors Sirera, al carrer de les Saleses, 10, L'activitat és gratuïta, però s'ha de fer una inscripció prèvia en aquest formulari.