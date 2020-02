S'estrena l'exposició de logotips de la Taula de Salut Mental de Manresa

La tria d'un nou logotip per a la Taula de Salut Mental de Manresa es farà a través d'un procés participatiu. Des d'avui es pot veure l'exposició amb tots els logotips, a la biblioteca de l'Ateneu Les Bases i entre la ciutadania s'escollirà la proposta guanyadora. A l'estrena de l'exposició hi han assistit, aquesta tarda, les regidores d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, i Ciutat Saludable, Mercè Tarragó.

El procés per arribar aquests logotips va iniciar-se amb una visita dels alumnes de l'Escola d'Art als diferents serveis participants: la Llar Residència la Sardana, el Club Social Mosaic, el Centre de Salut Mental d'Althaia i el servei Pre-Laboral d'Ampans.

Posteriorment, les persones usuàries dels diferents serveis, amb el suport de l'alumnat de l'Escola d'Art, van crear els seus primers dissenys relacionats amb la Taula de Salut Mental, i a partir d'aquests dissenys els alumnes de l'Escola d'Art van presentar una proposta de logotip als participants. D'aquí sorgeixen els 16 logotips que avui s'han presentat.

Totes aquelles persones que vulguin podran votar per triar el logotip guanyador ho podran fer dipositant una butlleta a l'urna que hi ha a l'exposició. També es podran votar els logotips a través d'un formulari on-line que estarà penjat a partir de demà a la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa i també fins el 17 de febrer. Els 3 logotips més votats passaran per un jurat per tal d'escollir el més adient com a logotip de la Taula de Salut Mental.

L'Ajuntament considera molt enriquidor el projecte de col·laboració i per això vol mostrar l'agraïment a totes les persones participants d'aquest procés, els alumnes de l'Escola d'Art i les persones participants del Club Social Mosaic, la Residència La Sardana de Mutuam, del servei Pre-Laboral d'Ampans i del Centre de Salut Mental d'Althaia.

La Taula de Salut Mental de Manresa es constitueix com un espai de coordinació i de treball col·laboratiu entre tots els agents que treballen en salut mental al municipi de Manresa amb la finalitat de definir accions de millora a nivell local que permetin donar resposta i millorar la salut mental al territori.

Mitjançant la participació activa de tots els agents es decideixen quins són els objectius a treballar i la metodologia a emprar.

Actualment, aquesta Taula funciona a través de sessions plenàries i amb comissions de treball que dissenyen, elaboren i executen projectes, accions o activitats en relació la salut mental i que han sigut consensuades en les sessions plenàries.

Les principals accions que s'han anat desenvolupant al llarg de l'any han estat les següents: