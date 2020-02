El Bages té quatre 'meteoròlegs' que fan de vigilants en situacions de risc

Lluís Sarró, manresà, és un dels quatre bagencs aficionats a la meteorologia que fan de vigilants en situacions climatològiques de risc. Són persones que disposen d'estacions meteorològiques a casa –no homologades i, per tant, no oficials– i que en situacions de risc com ara nevades, calamarsades, pluges molt intenses, cops de vent i tempestes elèctriques estan autoritzades pel Servei Meteorològic de Catalunya a publicar alertes que es poden consultar als mapes del Meteocat.

Formen la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM). Els integrants disposen d'una aplicació on comparteixen els avisos per mal temps arreu de Catalunya. Sarró és dins la XOM des del 1997. Des de llavors que aporta dades al Meteocat en situacions meteorològiques de risc, que es traslladen al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) si es donen unes condicions molt adverses. Les dades provenen de l'estació automàtica que té a Viladordis. Cada mitja hora, l'aparell agafa les dades de totes les variables, les envia al servidor de Sarró i en fa estadístiques. També té una estació manual. Ell és un dels quatre vigilants que té la xarxa al Bages: a banda de la seva estació a Manresa, n'hi ha a Mura, Monistrol de Montserrat i Cardona. Sarró explica que la xarxa té un cinquè vigilant registrat a Manresa però «no ha aportat mai dades de la ciutat».



Vigilants i observadors

Dins la xarxa, cal diferenciar entre vigilants, la tasca dels quals es limita a les situacions meteorològiques considerades de risc, i observadors, que envien dades al Servei Meteorològic de Catalunya tres cops al dia. Tota la informació es pot consultar al web www.meteo.cat.

Lluís Sarró va estudiar Climatologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i és mestre, tot i que actualment no n'exerceix. Recull dades meteorològiques diàries de Manresa des del 1986. En declaracions a Regió7, el manresà assegura que va ser dels primers a formar part de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics (ACOM): «Ens van demanar qui volia participar en la xarxa d'observadors i m'hi vaig apuntar de seguida. Ha anat prenent diferents formes i s'ha anat perfeccionant», detalla. Com que és una col·laboració totalment voluntària i no remunerada, «ens van arribar a donar un mòbil per anar publicant les alertes al sistema», ja que no cal que es limitin al seu municipi, sinó que els vigilants poden introduir alertes del lloc on es troben en cada moment si és necessari.

Durant el temporal Glòria, Sarró va enviar al Meteocat les dades de pluja registrades a Manresa. La seva estació, a Viladordis, va recollir durant tot el mes de gener 99,4 litres, uns quants menys que els 115,1 de la Culla. «Tenint en compte que a Manresa, el gener, sol ploure el 6% del que plou a la ciutat en tot un any, és una dada excepcional», assegura.

Des del Servei Meteorològic de Catalunya s'ha felicitat per carta tots els col·laboradors de la Xarxa d'Observadors «per la feina feta al llarg del darrer temporal».