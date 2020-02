Cinc dies sense Telealarma a causa d'una avaria telefònica al barri de la Sagrada Família

Hi ha força persones, sobretot les de més edat, que no disposen d'Internet a casa seva perquè en tenen prou amb una línia telefònica per al fix. Alhora, aquesta línia els és imprescindible per fer funcionar el servei de Telealarma. Si falla, no poden fer ni rebre trucades i, el que és més important, no els funciona la Telealarma i queden del tot desprotegides. Són les víctimes invisibles de les avaries telefòniques.

Això és precisament el que li ha passat a Salvador Vicens, un veí de 90 anys del barri de la Sagrada Familia. Casa seva és una de les cent llars afectades per una avaria que es va produir dijous a la tarda. Ahir encara no estava resolta.

Segons informació demanada a Telefónica, la interrupció de la línia va ser causada «per unes obres alienes a l'empresa» que estan fent a la carretera del Pont de Vilomara, que van afectar un cable soterrat del servei. La companyia afegia que la intenció era dur-hi ahir mateix el material nou necessari per fer la substitució del malmès i que quedés resolt. Entre altres vials, hi ha llars sense servei als carrers de Sant Magí i de Roger de Flor.



Incomunicat des de dijous

Vicens explicava a Regió7 que dijous passat, pels volts de les 4 de la tarda, va començar a sonar el terminal de la Telealarma i es va adonar que no funcionava perquè premia la tecla vermella i no contestava ningú. El seu fill Albert va lamentar que, a l'hora de comunicar la incidència, els operadors de Telefónica se'l van anar passant i que, finalment, via xat, quan va demanar com podia fer una reclamació, es va acabar la conversa de cop. El seu pare comentava que a l'edat que té Internet ja li queda molt lluny i que per això ja en té prou amb la línia per al fix. Explicava el cas d'una veïna de prop de casa seva, també d'edat avançada, a qui, aprofitant la trucada que havia fet al telèfon d'avaries, en lloc de mirar de donar-li una resposta li van intentar vendre la instal·lació de la fibra òptica.

Lluís Coll, el pare del qual, de 86 anys, també ha patit l'avaria i s'ha quedat sense fix, comentava ahir que ells ho han resolt temporalment amb un mòbil «que el meu pare utilitza molt poc». Igual que Albert Vicens, Coll també es va posar en contacte amb Telefónica via xat i li van explicar que «unes obres havien seccionat un cable i que no hi havia cap data prevista per a la reparació».

Ahir al migdia, com esmentàvem anteriorment, les fonts de Telefónica van assegurar a aquest diari que n'estaven al cas i que la intenció era deixar-ho resolt.