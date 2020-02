arxiu particular

Un gual més ocupat del compte al carrer d'Oms i de Prat arxiu particular

L'ESPIETA

Uns veïns del carrer d'Oms i de Prat es queixen que des de fa dos anys molt sovint es troben cotxes aparcats ocupant el gual de casa seva o bé voluminosos que hi entorpeixen l'accés (tal com mostra la fotografia). També afirmen que ho fan els contenidors de les escombraries. Han demanat a l'Ajuntament que els canvïi de lloc i la resposta ha estat que no els pot posar enlloc més.