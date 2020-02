L'Ajuntament de Manresa treu a concurs la fase d'obres de l'Antic Col·legi Sant Ignasi

L'Ajuntament de Manresa ha tret a concurs la nova fase d'obres just en el moment en què estan a punt de finalitzar els treballs corresponents a l'estructura dels nous accessos, de tal manera que el període de temps entre una fase i la que surt ara a concurs sigui com més curt millor. L'obra té un cost total d'1.773.177,07 euros.

La nova fase d'obres, per a la qual es poden presentar ofertes fins al 17 de febrer, consta de diverses actuacions i es preveu un termini d'execució de quinze mesos, aproximadament. Aquesta fase, però, no serà l'última abans de posar en ús la museïtzació de les ales sud i oest de l'edifici com a arrencada del Museu del Barroc. La museïtzació d'aquesta part de l'edifici, amb el conjunt de nous accessos, forma part dels objectius de la celebració del 2022.

La fase que ara s'ha tret a concurs consta de dues actuacions: la primera consisteix en la substitució i reforç dels sostres de les plantes primera i segona de les ales nord i oest, en mal estat a causa del pas del temps. L'actuació té per objectiu assegurar la capacitat estructural de l'edifici i adequar els sostres a la normativa vigent i a les càrregues previstes per a un equipament públic. La segona actuació consisteix en l'execució de la nova façana de l'edifici. Concretament, es completaran els nous accessos. També es rehabilitarà tota la façana oest que, durant tants anys, ha estat una mitgera i que, amb el projecte, es transforma en la façana principal de l'edifici.