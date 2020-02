L'astrofísic Ignasi Ribas participa en una missió que enviarà un telescopi a l'espai

L'Agència Espacial Europea enviarà un telescopi a l'espai l'any 2028 per entendre com s'han format i com evolucionen els sistemes planetaris. Ho farà estudiant les atmosferes dels anomenats exoplanetes, aquells que no pertanyen al sistema solar. L'astrofísic manresà Ignasi Ribas és un dels investigadors principals d'aquesta missió, que es diu Ariel.

L'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IECC) que dirigeix Ribas lidera la participació espa-nyola del projecte que «permetrà entendre molt millor que no pas ara com funciona la formació de sistemes planetaris, i posant-ho en context, també el nostre sistema solar en particular», ha explicat Ribas a Regió7. En resum: «aprendre una miqueta més de com funciona el nostre univers».

Ariel és la primera missió que es dedicarà exclusivament a l'estudi de les atmosferes dels exoplanetes. El seu objectiu no és, doncs, trobar més planetes extrasolars, que és en el que s'ha centrat la recerca els últims anys -el primer exoplaneta es va descobrir el 1995-, sinó «fer un pas més», comenta Ribas. «Ja no és trobar planetes o mesurar quina mida tenen, sinó saber de què estan fets. El que volem veure és la llum de les seves atmosferes, què emeten o transmeten, quins compostos químics ens diuen que hi ha». El telescopi observarà els senyals d'un miler d'aquests exoplanetes. «Per tant, en veurem en diferents estadis de la seva evolució i amb estrelles principals més calentes, més fredes, més petites o més grans que el Sol, i amb diferents edats». Aquestes dades «ens permetran posar en context com funciona la formació de sistemes planetaris» i, com esmentava anteriorment, «aprendre una miqueta més com funciona l'univers».

L'Agència Espacial Europea va aprovar la missió fa un temps. Té dues parts. «Una és el que en diem la plataforma, la nau, i l'altra el que s'anomena càrrega útil, com el telescopi o l'instrument que hagi de fer els mesuraments». La nau l'assumeix l'Agència Espacial, i de la càrrega útil se'n fa càrrec un consorci d'institucions acadèmiques, entre les quals l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Per això Ribas és un dels coinvestigadors principals de la missió. L'astrofísica de la University College de Londres Gionanna Tinetti és la investigadora principal.



La feina en mans de Ribas

De la càrrega útil, en aquest cas el telescopi espacial, l'equip de Ribas n'ha assumit la part electrònica, la mecànica i una part d'òptica. El grup el formen una quinzena de persones, la meitat de les quals són enginyers «i la major part de la feina que fan és per a Ariel», tot i que el llançament del telescopi no es preveu fins a mitjan 2028. «Dins les meves tasques de grup, Ariel és el projecte principal dins l'àmbit més tecnològic. Ara hi ha una activitat frenètica amb el tema tècnic», ha explicat a aquest diari. En l'àmbit de la recerca «no és el meu pas principal. Encara falten vuit anys perquè s'envoli. Fem exploració d'altres coses com Carmenes o Cheops», missions per, precisament, conèixer nous exoplanetes. De fet Ribas ha participat en el descobriment de més d'un els darrers anys.