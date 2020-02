Manresa viatja al cosmos virtualment en un vehicle comandat per un robot

Interior del vehicle, per on aquests dies passaran diverses escoles

Interior del vehicle, per on aquests dies passaran diverses escoles ajm

Un viatge espacial guiat per un robot d'última generació. És el que proposa Energy Challenge, un recorregut virtual de vint minuts de durada on els tripulants observen la Terra i el cosmos per prendre consciència de la situació d'emergència climàtica del planeta i de la necessitat de contribuir a assumptes de cabdal importància com l'economia circular, la qualitat de l'aire i les noves tecnologies energètiques.

Pantalles tàctils amb la projeccions a 360º d'un centenar de vídeos, seients giratoris i un robot intel·ligent anomenat Energy 360, són part de la tecnologia que configura l'experiència de la Fundació Naturgy, que acaba d'iniciar ruta per Catalunya després de la seva presentació en el marc de la COP 25 celebrada a Madrid, i que es pot visitar de forma gratuïta des d'ahir i fins divendres a la plaça de Sant Domènec en un vehicle eficient de 70 m2. L'horari, de les 9 del matí a les 2 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda. Ahir, va rebre la visita del regidor Josep Gili.

La Fundació Naturgy tornarà a Manresa el 25 i 26 de febrer per visitar l'Oms i de Prat, el Pare Algué, l'institut Manresa 6 i La Salle i posar a l'abast d'alumnes els coneixements més actualitzats sobre noves tecnologies energètiques dins el programa Efigy Education.