«El món de l'espai ja no és només un subjecte d'estudi, sinó una oportunitat»

Ignasi Ribas combina la seva tasca de recerca científica amb la gestió. És el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, càrrec que va assumir l'estiu del 2016 arran d'una reestructuració de l'organisme. Recentment el van ratificar per quatre anys més.

«Un dels meus reptes és no perdre el ritme de recerca tot i que hagi fer feina de gestió. Això implica que busco i rasco hores de qualsevol moment del dia, de la nit o dels caps de setmana». Confessa que «no em desagrada pilotar una gran institució com l'IEEC cap a certs objectius. Però m'agrada més fer recerca».

Entre els objectius que s'ha fixat hi ha generar complicitats a tots nivells, tant amb el govern de la Generalitat com amb l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç i empreses. «Es comença a veure que el món de l'espai ja no és només un subjecte d'estudi perquè el volem entendre», reflexiona, sinó «una plataforma per fer coses. I aquesta plataforma tindrà aplicacions en el nostre dia a dia com d'altra banda ja té. Estem parlant de GPS o eines de detecció», per exemple. L'espai, doncs, també pot ser un negoci i una «molt bona oportunitat per a Catalunya perquè som un país que estem molt ben posicionats en tecnologia i tenim un entorn professional i empresarial molt adequat». El pròxim 12 de febrer se celebrarà a Barcelona el seminari New Space Economy, on es parlarà de polítiques de foment de l'economia espacial».

Segons comenta Ribas, aquesta «és una part de la feina de l'IEEC que queda una mica més lluny del que jo faig de recerca i es toca més la part d'innovació». Comenta que és el retorn econòmic del que s'ha invertit en investigació.