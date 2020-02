El Servei d'Atenció Domiciliària de Manresa rebrà 80.000 euros més aquest 2020

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i representants de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran han signat aquest matí un document en què consten diversos acords per impulsar accions com ara destinar més pressupost per al Servei d'Atenció Domiciliària i realitzar gestions per aconseguir més places de residència, entre d'altres.

La signatura de l'acord ha anat a càrrec de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i representants de diverses entitats que formen la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran. Concretament han signat Víctor Feliu (Coordinadora de Jubilats i Pensionistes); Josep Fuentes (Sindicat de Jubilats i Pensionistes de CCOO); Mercè Soldevila (Sindicat de Jubilats i Pensionistes d'UGT); i Marina Hosta (Federació d'Associacions de Veïns de Manresa). També hi han assistit el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, i la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, així com Josep Ramon Mora, membre de la Plataforma.

Després de la signatura, en nom de la plataforma, Josep Fuentes ha explicat que la signatura del document "per a nosaltres és molt important i és un pas significatiu per millorar les polítiques d'atenció a l'envelliment i la dependència". El conveni s'ha signat després de diverses reunions amb l'Ajuntament, i Fuentes ha considerat que el document atén les diverses tipologies de reivindicacions. Per una banda, "la majoria de les persones grans voldríem viure les darreres etapes de la vida estant a casa. Per tant, els serveis d'atenció domiciliària, teleassistència i centres de dia són una peça fonamental". En segon lloc, ha fet referència a la necessitat que "hi hagi prou places de residència per quan no és possible continuar estant a casa, i que la gent no hagi d'estar dos anys en llista d'espera i anar a una residència privada, cosa que moltes famílies no poden pagar, o significa una descapitalització".

Fuentes també ha explicat que en el document es reflecteix la voluntat "d'avançar cap a una major humanització i personalització en el tracte a les persones dependents, amb projectes innovadors que tenen molt en compte les persones". També ha considerat que, en un context en què hi ha cada cop més oferta privada, "hi ha moltes persones i famílies que amb pocs recursos econòmics, que no poden accedir-hi. La voluntat és negociar amb l'Ajuntament, Generalitat i estat per garantir polítiques que permetin l'accés de tothom a aquests serveis". Finalment, Fuentes considera que "cal un salt qualitatiu important en les polítiques d'atenció a la gent gran".

Josep Fuentes ha reiterat que "valorem l'acord molt positivament, i creiem que és un pas endavant, que s'haurà de complementar amb el Pla Estratègic", un document que està treballant una comissió redactora de la Taula d'Envelliment de l'Ajuntament de Manresa. Segons ell, el document signat avui és fruit del diàleg i les diverses converses de l'Ajuntament, i també "el resultat de la nostra lluita continuada i de les concentracions de cada dilluns".

Al seu torn, l'alcalde de Manresa ha mostrat també la satisfacció de l'equip de govern per aquest acord, que serveix per "definir les línies d'actuació que s'han de portar a terme els propers anys". Segons l'alcalde, "és important que els col·lectius de les persones grans i l'Ajuntament conjuntament anem encaminats a aconseguir aquests objectius, perquè una quarta part de la nostra ciutadania necessita aquest tipus de serveis: atenció domiciliària, places de residència, etc. Volem que els manresans i manresanes puguin ser a Manresa, en les millors condicions possibles, en la darrera etapa de la vida". L'alcalde recorda que "no és fàcil, sempre hi ha un rerefons dificultats econòmiques per aconseguir els objectius, però es tracta de seguir treballant per fer-los possibles".

El document signat avui consta dels següents punts:



1. Servei d'Atenció Domiciliaria (SAO)

Un increment de 80.000 euros equivalent a 4.000 hores més el 2020 i durant els propers anys un augment sostingut de com a mínim 2.000 hores (40.000 €) d'atenció domiciliaria anuals.

L'augment de 18.000 € per a eixugar les 91 persones en llista d'espera de la teleassistència i sumar-les a les 1.900 persones que actualment es beneficien del servei.

L'increment d'un professional més a I'EDID (Equip Professional de Treball Social per la Dependència i Discapacitat) per a la millora del servei.



2. Centres residencials

Es realitzaran gestions per part de I'Ajuntament en la línia de cercar acords amb la Generalitat perquè tregui a concurs més places per a concertar amb els centres residencials existents. Seria desitjable com a mínim unes 30 places més.

Es construirà una residència al barri del Xup de mida mitjana (90-100 places) distribuïdes en unitats de convivència amb un mínim de 60 places concertades amb l'administració. Serà un projecte d'atenció centrada en la persona, innovador i pioner.

En relació amb la nova residència de titularitat municipal, l'Ajuntament presenta un calendari orientatiu de les actuacions per la construcció i posada en funcionament, que podria ser a l'entorn del 2023. El calendari és del tot provisional i subjecte a incidències no previstes a hores d'ara.



3. Places municipals actuals a la Residència Sant Andreu

L'Ajuntament es compromet a no procedir a la seva amortització mentre no hi hagi un increment important de les places concertades per part de la Generalitat. El finançament actual contempla 16 places. En el supòsit de produir-se alguna vacant, es destinarà a estades temporals residencials prioritzant les persones amb demències.

4. Habitatges amb serveis o tutelats

L'Ajuntament es compromet a la realització d'un estudi per a la possible promoció de nous habitatges o bé la millora deis existents (habitatges tutelats Teresina Torra) tenint com a model el que s'està portant a terme a Igualada. L'estudi es realitzaria el 2021, no obstant si s'obtenen els recursos necessaris, podria portar­ se a terme el 2020. Seria un estudi coliderat per les regidories d'Habitatge i Serveis Socials.

Complementàriament, I'Ajuntament analitzarà les possibilitats de fer algunes unitats d'habitatges amb serveis en el marc del programa funcional de la nova residencia municipal esmentada a l'apartat 2 i també mitjançant acord amb l'empresa municipal Forum SA.

5. Programa xec-servei

Es farà una tasca de difusió per tal de donar a conèixer el xec-servei. Se seleccionaran noves empreses, preferiblement que gestionin altres serveis d'atenció a persones grans i/o amb dependència, per fer l'activitat. El pressupost serà de 85.000 euros, que en anys anteriors no s'ha esgotat. Si s'esgota el pressupost i fes falta, s'ampliaria la partida.

6. Programa d'arranjament d'habitatges i ajudes tècniques

S'aprofitarà el programa de la Diputació de Barcelona (DIBA) i s'estudiarà com resoldre els casos, si hi ha demanda, que no puguin esperar que el programa de la DIBA estigui obert. En el cas que el programa de la DIBA no es pogués utilitzar, es cercaria la manera de finançar-lo per altres vies.

S'impulsarà un banc d'ajudes tècniques en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. La previsió és de fer-Io efectiu durant el 2021.

7. Comissió de Seguiment

Es constituirà una comissió de seguiment dels acords formada per representants de la Regidoria d'Acció i lnclusió Social i de la Plataforma. S'establirà una periodicitat per les reunions de l'esmentada comissió.