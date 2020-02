La 23a Fira de l'Aixada estrena set espectacles i acull la 3a edició de recreació històrica

Amb el mateix pressupost de l'any passat, uns 90.000 euros, i la participació de prop de 500 persones, la 23a edició de la Fira de l'Aixada de Manresa tornarà els dies 29 de febrer i 1 de març amb set espectacles nous i una 3a edició de la proposta de recreació històrica que ofereix la Fundació Turisme i Fires de Manresa. En aquesta ocasió, una quarantena de recreadors arribats de diversos punts d'Espanya i de Catalunya mostraran com eren les societats de la corona a finals del segle XIII i inicis del XIV. En paraula de Xesca Guiteres, de l'Oficina de Turisme, serà "un llibre d'història en viu".

La presentació de la fira s'ha fet aquest matí al carrer del Balç, un dels escenaris del programa de la fira, que consolida la plaça Gispert com a espai per acollir-hi activitats i, com a novetat, estrena la reurbanitzada Baixada dels Drets. No s'hi faran espectacles però s'engalanarà, es convidarà els establiments que hi ha a sortir al carrer i és possible que hi arribi algun espectacle itinerant, han explicat els organitzadors.

En la presentació, la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, ha remarcat que la fira segueix un model "d'èxit provat" i "amb una base sòlida" que "no demana grans sacsejades". Com a exemple d'aquest èxit ha posat les 321 sol·licituds rebudes per posar una de les 200 parades que hi ha al mercat medieval que inclou l'esdeveniment.

Ha comentat que, aprofitant el programa que arriba a les cases -n'hi ha un que comparteixen la Festa de la Llum i la de l'Aixada i un altre només de l'Aixada que encara no s'ha distribuït-, s'hi ha inclòs un text de l'historiador Francesc Comas sobre la redotació de la Seu, de la qual se'n commemoren enguany els mil anys.

Dani Ledesma, membre de la direcció artística de la fira, ha repassat els nous espectacles, i un nou grup de dansa que s'afegeix a la programació. Es tracta del Personal, un col·lectiu de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages que representa els treballadors, els criats i els servents dels nobles.

L'Associacó per la dansa Estudi Folk estrena l'espectacle "Del joglar i les joglaresques". El col·lectiu de Zíngares viu en relleu generacional. Els Moravians de l'Esbart Manresa també estrenen espectacle, amb "Orígens". El Grup Picarol, Cascavell i Esclop de l'Esbart Manresa de l'Agrupació Cultural del Bages presenten "Som Orfes". Els Diablons i Tabalons de Xàldiga estrenen "L'aire de la mort" i els Farsants Universals d'arreu i enlloc oferiran noves farses.

Ledesma ha explicat que la idea és que cada tres anys els grups estrenin espectacle.

Tàtels Pérez, que també forma part de la direcció artística, ha anomenat l'elenc que s'incorpora als actes centrals, amb el bisbe, el rei, la reina i companyia. Genina Llussà serà la nova reina Maria de Navarra; Jordi Garriga, interpretarà el constructor de la Sèquia Ramon d'Iglesias i Fina Sallés, es posarà en la pell de la mare d'un nadó que perd la vida a causa de la manca d'aigua, personatge que ha aparegut a la roda de premsa de presentació de la fira, per a sorpresa dels presents. Per primer cop, el Tinet, un personatge borratxo que veu el Miracle, serà la Tineta, interpretada per Anna Selga. Una altra novetat és el ball jueu al rei Pere III que li oferiran els Jueus de l'Aixada.

Pérez ha avançat que de cara a l'any vinent hi ha la intenció de canviar els textos dels espectacles centrals.

Guiteras ha explicat com serà la 3a recreació històrica al carrer del Balç amb la proposta "Civitas". Un viatge en el temps per reviure la vida i costums de l'Edat Mitjana. Es podrà veure els dos dies de fira, de les 11 del matí a les 2 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre, amb entrada lliure.

A la Sala Gòtica de la Seu, el Centre d'Estudis del Bages i la Seu han organitzat tres xerrades que situaran els assistents a la Manresa medieval.

Joan Orriols, director de l'Associació Manresa de Festa, responsable de la fira, ha recalcat que és un esdeveniment que està "més que consolidat". Ha anunciat la repetició de la plaça Gispert com a escenari de la fira i la incorporació en el recorregut, ni que sigui sense espectacles, de la Baixada dels Drets aprofitant la nova urbanització. Hi ha afegit que s'ha posat un èmfasi especial en els espectacles infantils al Parc de la Seu, amb tir amb arc, taller de molins de farina, taller de fusta, taller d'un mòbil decoratiu, jocs gegants de fusta. A La Plana de l'Om hi haurà la Granja i passeig amb ponis a la Plana de l'Om, i a la Gispert, les aus rapinyaires.

Orriols ha agraït a les entitats la seva implicació en la fira.

A la presentació hi han assistit Josep Alabern, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, i Antoni Noguera, director d'Institucions a la Catalunya Central de CaixaBank, que col·laboren amb la fira.