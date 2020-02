«Es defineixen línies d'actuació que s'han de dur a terme els propers anys»

«Volem que els manresans i manresanes puguin ser a Manresa, en les millors condicions possibles, en la darrera etapa de la vida», amb aquestes paraules l'alcalde Valentí Junyent va argumentar ahir el motiu profund de l'acord signat ahir.

Un acord que defineix «les línies d'actuació que s'han de portar a terme els propers anys» per avançar en aquest camí.

Junyent va destacar que el document alinea els esforços per millorar la qualitat de vida d'una part fonamental de la societat.

Segons l'alcalde, «és important que els col·lectius de les persones grans i l'Ajuntament conjuntament anem encaminats a aconseguir aquests objectius, perquè una quarta part de la nostra ciutadania necessita aquest tipus de serveis, com atenció domiciliària i places de residència». Junyent va recordar que «no és fàcil, sempre hi ha un rerefons de dificultats econòmiques per aconseguir els objectius, però es tracta de seguir treballant per fer-los possibles».



Un pas «significatiu»

Per part de la Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran, Josep Fuentes va afirmar que es tractava d'un pas significatiu per millorar les polítiques d'atenció a l'envelliment i la dependència.

Va recordar que «la majoria de les persones grans gran voldríem viure les darreres etapes de la vida estant a casa. Per tant, els serveis d'atenció domiciliària, teleassistència i centres de dia són una peça fonamental».

En segon lloc va fer referència a la necessitat que «hi hagi prou places de residència per quan no és possible continuar estant a casa, i que la gent no hagi de passar dos anys en llist a d'espera i anar a una residència privada, cosa que moltes famílies no poden pagar, o significa una descapitalització».

Fuentes també va explicar que el document reflecteix la voluntat «d'avançar cap a una major humanització i personalització en el tracte a les persones dependents».