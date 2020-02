L'Ajuntament posa a concurs el gruix d'obres més importants del Museu per 1,7 milions

La reforma de l'edifici del Museu de Manresa, l'antic col·legi de Sant Ignasi, és un dels projectes estrella de la celebració del 2022, quan es commemoraran els 500 anys de l'estada de sant Ignasi a Manresa. S'ha de convertir en el Museu del Barroc de Catalunya, un equipament de referència nacional. El projecte, però, s'ha anat endarrerint a causa, bàsicament, de la fragilitat de l'edifici. Ara s'ha fet un pas més per donar-hi una embranzida. L'Ajuntament ha anunciat que ha posat a concurs la fase d'obres més rellevant del projecte. Estan valorades en 1,7 milions d'euros. Seria l'última abans d'entrar ja en el projecte de museïtzació.

Fins al 17 de febrer les empreses interessades poden presentar la seva oferta. Comprèn actuacions per finalitzar els nous accessos, completar la nova façana que va quedar al descobert amb l'enderroc de la Sala Ciutat i reforçar i substituir els sostres en mal estat que van obligar a tancar una bona part de l'edifici del Museu a final de novembre del 2017.

L'Ajuntament de Manresa calcula que el termini d'execució d'aquestes obres hauria de ser de 15 mesos, aproximadament. A partir d'aquí ja només faltaria la museïtzació de les ales sud i oest de l'edifici, punt d'arrencada del Museu del Barroc de Catalunya, que amb el conjunt dels nous accessos forma part dels objectius de la celebració del 2022.

Els nous accessos, però, no estan acabats. Valorats en 629.000 euros, les obres van començar el juny del 2017 però van quedar parades el març del 2018. L'Ajuntament va rescindir el contracte amb l'empresa que les feia en considerar que no havia complert els terminis fixats. No va ser fins un any més tard, el març del 2019, que un cop redefinit el projecte es van reprendre els treballs. Aquest cop a càrrec d'una altra empresa: Constructora del Cardoner.

La previsió de l'Ajuntament és que l'estructura d'aquests nous accessos s'acabi el febrer. Les últimes setmanes el nou volum és visible des de la plaça de Sant Ignasi. Tenint en compte que la nova fase de treballs, els valorats en 1,7 milions, és previst que es liciti en uns tres mesos, les obres quedaran aturades durant un temps. S'intentarà que sigui el termini més curt possible, segons l'Ajuntament.

La nova obra prevista estarà finançada per fons europeus Feder amb 615.000 euros; el departament de Cultura de la Generalitat, que hi aporta 140.000 euros; 200.000 que hi aporta Criteria Caixa fruit del conveni de la Fàbrica Nova; i 817.000 euros de recursos propis de l'Ajuntament.

Els espais d'exposició permanent del Museu de Manresa estan tancats al públic des de final del 2017 per uns problemes en l'estructura, que són els que ara es volen resoldre.