Fem Manresa valora positivament la seva feina a l'Ajuntament

Fem Manresa, que compta amb tres regidors, ha valorat positivament en un comunicat la feina feta amb les mocions presentades després de mig any de mandat i la celebració de sis plens ordinaris.

Després dels primers set mesos des de què va començar la nova legislatura, Fem Manresa fa balanç de les mocions presentades al Ple del Consistori. Després de sis plens ordinaris, la formació rupturista ha presentat un total de vint proposicions. Una mitjana de tres mocions per Ple. D'aquestes, catorze han estat aprovades, quatre rebutjades i dues

retirades.

En detall, de les mocions presentades en solitari per part de Fem Manresa i aprovades pel Ple, dues mocions s'han aprovat sense rebre cap esmena: la moció de suport al poble bolivià aprovada el mes de novembre amb els vots a favor de l'equip de govern i la moció per dignificar l'ossera municipal del cementiri del desembre passat, aprovada per unanimitat de tots els regidors i regidores.

Dues més han estat aprovades, també per unanimitat, amb "esmena in voce" durant el Ple, que no modifiquen la part substancial de les mocions: la moció per l'elaboració d'una borsa de recursos educatius gratuïts i la moció per a la

dignificació i adequació dels refugis antiaeris de la ciutat.

Aquesta unanimitat, però, no s'ha donat sempre i de la resta de mocions que ha presentat en solitari Fem Manresa, s'hi han introduït esmenes de punts concrets dels acords que han acabat portant a l'aprovació de la moció. És el cas de la moció de suport institucional de l'Ajuntament en el cas de la menor violada el 14 de juliol i de la moció contra la instal·lació de la incineradora de residus a Cercs. En dues més s'han aprovat esmenes de substitució a la totalitat de la moció: la moció contra la Crisi Ecològica i Climàtica i de suport a les mobilitzacions climàtiques, i la moció per la retirada de la Guàrdia Civil i del Cuerpo Nacional de Policía de la ciutat.

Pel que fa a mocions rebutjades, dues mocions van rebre els vots en contra de la majoria dels egidors i regidores restants del Consistori. És el cas de la moció pel canvi de nom de la plaça Espanya, que va encendre un debat acalorat i tens entre les formacions polítiques al Ple de novembre, amb els vots en contra de la resta de formacions. I la moció per a la priorització i ampliació de l'oferta de tallers amb perspectiva feminista en els centres educatius, "que no va agradar a la regidora de feminismes, Cristina Cruz, ni tampoc a la resta de representants al Ple després de l'acord pres aquella mateixa setmana en una reunió d'urgència i emergència contra les violències sexuals, i que va rebre els vots contraris d'ERC, JxM i Cs, i l'abstenció del PSC", assegura en el comunicat.

D'altra banda, en dues ocasions s'ha instat a la formació a retirar la moció durant el debat al Ple, amb el compromís de l'equip de govern de treballar conjuntament el que s'hi reclamava.

Les regidores de Fem van acceptar aquest compromís públic amb la voluntat de treballar els temes i poder arribar a aquells acords que la formació es plantejava. És el cas de la moció que demanava la municipalització del servei de neteja dels edificis consistorials, en què ERC i Junts per Manresa van adoptar el compromís de crear una comissió d'estudi de les concessions per estudiar-ne les possibles potencialitats per la seva municipalització.

Aquest compromís es va traslladar amb una moció presentada per l'equip de govern el mes de novembre, amb els acords de fer un estudi de tots els serveis externalitzats en el termini de mig any i treballar-ho a través d'una comissió (la primera reunió de la qual va tenir lloc aquest gener). També és el cas de la moció que demanava incloure el coneixement de llengües estrangeres com a mèrit puntuable als processos de contractació per part de l'Ajuntament, en què l'equip de govern va instar a les regidores de Fem Manresa a mirar amb detall les possibilitats reals de concretar els mèrits en les convocatòries públiques per part de l'Ajuntament. En aquest sentit, es va fer una primera reunió amb la regidora de recursos humans, Montse Clotet, durant el gener.

Finalment, la resta de mocions, vuit, han estat treballades i presentades conjuntament amb l'equip de govern. Sis d'elles treballades conjuntament prèvia presentació per incloure-les a l'ordre del dia: la moció de suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament a les famílies amb deute, la moció de suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani, la moció de suport a les nou persones detingudes el 23 de setembre de 2019,

la moció per controlar la proliferació de les apostes on-line i cases de joc i prendre mesures de prevenció davant la ludopatia, i les dues mocions de gener d'adhesió a la declaració institucional del Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages sobre la mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i d'adhesió a l'Associació de municipis afectats per la línia de ferrocarrils R12 (Lleida-Manresa).

La moció per reclamar el pagament de l'IBI en béns immobles de titularitat de l'església catòlica i d'altres confessions religioses i la moció de suport a Rojava i en defensa de la pau a l'Orient Mitjà, van ser esmenades i treballades entre les tres formacions també abans del Ple un cop presentades per la formació anticapitalisata per formar part de l'ordre del dia.

Des de Fem Manresa valoren satisfactòriament la feina realitzada durant aquests sis primers plens i el treball realitzat amb les mocions presentades, tot i que no en tots els casos s'hagi pogut aconseguir l'aprovació per part del Ple. Així, consideren que gràcies al treball que han dut a terme s'han pogut aprovar acords de Ple de cert valor pel conjunt de la

ciutat, i que sense aquesta aportació això no hauria estat possible.

Com a grup municipal a l'oposició defensen que part de la seva tasca és fer propostes de millora a les polítiques

plantejades per l'equip de govern, especialment aquelles que tenen una incidència directa a la vida de les manresanes i els manresans. En aquest sentit de cara a aquest 2020 la formació seguirà presentant mocions al Ple, tantes com considerin oportú per propiciar que totes els ciutadans de Manresa puguin millorar les seves condicions de vida.



Llistat de mocions

Juliol 2019

· Suport institucional de l'Ajuntament en el cas de la menor violada el 14 de juliol.

Setembre 2019

· La municipalització dels serveis de neteja de les dependènciess municipals.

· Contra la Crisi Ecològica i Climàtica i de suport a les mobilitzacions climàtiques.

· Suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament a les famílies amb deute.

· Suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.

· Suport a les nou persones detingudes el 23 de setembre de 2019 i de denúncia de la

repressió per part de l'aparell de l'estat espanyol.

Octubre 2019

· Reclamar el pagament de l'IBI en béns immobles de titularitat de l'església catòlica i

d'altres confessions religioses.

· Suport a Rojava i en defensa de la pau a l'Orient Mitjà.

· Controlar la proliferació de les apostes on-line i cases de joc i prendre mesures de

prevenció davant la ludopatia.

Novembre 2019

· Canviar el nom de la plaça Espanya.

· Contra la instal·lació de la incineradora de residus a Cercs.

· Suport al poble bolivià i al govern deposat pel Cop d'Estat a Bolívia.

Desembre 2019

· La retirada de la Guàrdia Civil i del Cuerpo Nacional de Policía de la ciutat i l'obertura d'un

procés participatiu.

· Dret al record de les manresanes i manresans.

· Incloure el coneixement de llengües estrangeres com a mèrit puntuable als processos de

contractació per part de l'Ajuntament.

· Priorització i ampliació de l'oferta de taller amb perspectiva feminista en els centres

educatius.

Gener 2020

· Elaboració d'una borsa de recursos educatius gratuïts.

· Dignificació i adequació dels refugis antiaeris de la ciutat.

· Adhesió a la declaració institucional del Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages sobre la

mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb l'Àrea Metropolitana de

Barcelona.

· Adhesió a l'Associació de municipis afectats per la línia de ferrocarrils R12 (Lleida-

Manresa).