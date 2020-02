La PAHC aconsegueix un nou ajornament del desnonament de l'Abderraman

Voluntaris de la PAHC davant el bloc de pisos on viu l'Abderraman, al carrer Barcelona.

La PAHC Bages ha aconseguit un nou ajornament del desnonament de l'Abderraman i la seva família, que viuen en un pis al número 74 del carrer Barcelona de Manresa. El desnonament era previst per a aquest dimecres al matí després que la setmana passada no s'acabés fent efectiu, però fonts de la plataforma han informat que s'ha pogut aturar de nou i ha quedat fixat per a d'aquí a un mes.

De fet, el de l'Abderraman és el primer desnonament obert que s'ha dictat mai a la ciutat de Manresa. És a dir, que el jutge va establir que es podria dur a terme qualsevol dia i a qualsevol hora la setmana del 27 al 31 de gener. Per aquest motiu, desenes de persones que col·laboren amb la PAHC van concentrar-se cada dia davant l'edifici on viu la família afectada per evitar que la policia, si es presentava a casa seva, la pogués fer fora. La jornada de divendres va acabar sense que el desnonament es fes efectiu.

El jutjat va marcar, però, una nova data al calendari: aquest dimecres, 5 de gener, a 2/4 de 10 del matí. Membres de la PAHC han passat la nit al bloc on viu l'Abderraman i aquest matí a primera hora hi havia una trentena de persones a fora de l'edifici esperant la comitiva judicial. Segons han informat des de la plataforma una hora després, a 2/4 d'11, el desnonament s'ha pogut aturar. De moment, es preveu que la família pugui seguir a l'habitatge, propietat de Burés 2001, almenys fins d'aquí a un mes.