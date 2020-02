La plataforma de les pensions lliga amb l'Ajuntament millores per a la gent gran

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i representants de la Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran de Manresa van signar ahir un acord per millorar l'atenció a un col·lectiu que suposa més del 20% de la població de la ciutat i que inclou, entre altres mesures, un increment de cent mil euros per oferir més atenció domiciliària i servei de telealarmes.

Concretament són 80.000 euros enguany -equivalent a 4.000 hores més- i un augment sostingut els pròxims anys de com a mínim 40.000 euros (2.000 hores) d'atenció domiciliària. I 18.000 euros més per eixugar la llista d'espera de 91 persones que han demanat servei de teleassistència, i que s'afegiran a les més de 1.900 que ja el tenen. També es contractarà una persona més per a l'Equip Professional de Treball Social per la Dependència i Discapacitat.

L'acord signat també estableix que l'Ajuntament portarà a terme gestions perquè la Generalitat pso a concurs trenta places més concertades amb les residències. Pel que fa a la residència que es construirà al barri del Xup, es deixa per escrit que disposarà d'un mínim de 60 places concertades.

L'Ajuntament es compromet a no eliminar les setze places municipals que hi ha a la residència Sant Andreu, després del tancament de la residència municipal Catalunya, mentre no hi hagi un increment important de les places concertades per part de la Generalitat. A més, abans de finalitzar el 2021 s'ha d'haver potat a terme un estudi per a la possible promoció de nous habitatges amb serveis o tutelats o bé la millora dels existents a la Mion. Complementàriament, l'Ajuntament analitzarà les possibilitats de fer habitatges amb serveis.

Es portarà a terme una tasca de difusió per tal de donar a conèixer el programa xec-servei de suport a persones soles o amb dificultats pe fer les activitats de la vida diària. El pressupost, de 85.000 euros, en anys anteriors no s'ha esgotat i, si calgués, s'ampliaria la partida.

S'impulsarà un banc d'ajudes tècniques, en col·laboració amb la Generalitat, per fer-lo efectiu durant el 2021.

Per part de la Plataforma van signar l'acord Víctor Feliu, de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes; Josep Fuentes, del Sindicat de Jubilats i Pensionistes de CCOO; Mercè Soldevila, del Sindicat de Jubilats i Pensionistes d'UGT, i Marina Hosta, de la Federació d'Associacions de Veïns.