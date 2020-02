La Fundació Althaia inverteix 1,8 milions per fer la cuina nova de Sant Joan de Déu

La Fundació Althaia de Manresa ha invertit 1,8 milions d'euros per fer la nova cuina de l'Hospital de Sant Joan de Déu que es va estrenar a finals de gener. L'equipament, més el nou menjador laboral, ocupa el doble d'espai que fins ara. Ha passat de 800 metres quadrats a més de 1.600. Compten amb un equipament modern i adaptat a les necessitats actuals.

De la cuina de Sant Joan de Déu surten 1.500 serveis diaris entre esmorzars, dinars i sopars al propi hospital i també al Centre Hospitalari i el Centre de Salut Mental.

Segons Althaia, la renovació de la cuina era un projecte estratègic. L'antiga tenia 30 anys. Es va començar a idear el 2017. Un any després es va iniciar la redacció del projecte i les obres es van dur a terme durant el 2019. La cuina nova és a la planta -2 de l'edifici històric. És en espais on abans hi havia serveis interns com la bugaderia o el taller de manteniment.

Les instal·lacions compten amb espais diferenciats per portar a terme tots els processos. Hi ha la zona de recepció de mercaderies i per emmagatzemar-les. La de cocció, emplatat i distribució, i finalment la zona de rentat. Tot en zones diferenciades.

També s'ha renovat l'equipament i la maquinària de restauració, que són d'alta productivitat, que permet una activitat més eficient i més segura tan pels usuaris finals com pels professionals que hi treballen.

El projecte també ha inclòs la digitalització de tot el procés amb la implantació d'un programa informàtic que permet tant fer la gestió de les compres, el seguiment de la producció, la traçabilitat dels productes i la gestió de les dietes.

El nou programa informàtic permet als pacients que no tenen cap restricció en la seva dieta que puguin escollir el menú digitalment. Hi haurà dues maneres de fer-ho. Una a través de les tauletes que gestionen personal d'infermeria a les diferents plantes d'hospitalització.

L'altra serà a través de l'aplicació mòbil d'Althaia. Properament es posarà en marxa la funció «Trieu el menú». Cal donar-se d'alta a l'app d'Althaia, des d'on també es poden realitzar altres tràmits i gestions en línia.

El servei de cuina de la Fundació Althaia pot oferir 60 dietes terapèutiques en funció de les necessitats i les patologies dels pacients ingressats, i diferents textures. Entre el 70 i el 75 % de les dietes que elaboren són terapèutiques i estan dissenyades i supervisades per dues dietistes i una nutricionista. Les dietes basals, les que no tenen cap restricció, representen entre el 25 i el 30 % restant.