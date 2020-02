Un abocador a la Font dels Capellans

Un abocador a l'aire lliure al car-rer de Rosa Sensat del barri de la Font dels Capellans. En això és en el que s'ha convertit l'aparcament de terra que hi ha en aquest vial, al costat de la residència d'avis.

Els veïns fa mesos que ho denuncien i, de fet, aquest diari ja se'n va fer ressò en l'edició de l'11 de gener passat, però, en comptes d'aturar-se els abocaments, segons els veïns que ho pateixen, encara n'hi ha més. Tal com mostren les imatges, els abocaments inclouen des de mobles vells fins a un vàter passant per runa, plàstics i cartrons... En el seu dia, els veïns van explicar que havien comunicat aquesta situació a l'Ajuntament més d'un cop, el primer dels quals l'agost passat, però que el consistori no hi ha fet res. Lamenten que «aviat farà un any que dura per l'incivisme de les persones que no hi viuen i el passotisme absolut de les autoritats», i que «els veïns que hi vivim hem de suportar la degradació i les conseqüències de la brutícia al barri».