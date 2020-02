Sant Andreu i la residència Montblanc de Manresa es fusionen

Les dues fundacions, que comparteixen filosofia i fins i tot conviuen en l'espai urbà, aposten per avançar conjuntament en la defensa d'un model no lucratiu, arrelat al territori i compromès amb la cultura i la societat locals.

Tot el personal, els equipaments i els projectes de futur de les dues institucions es mantenen i reben un nou impuls gràcies a les noves perspectives conjuntes de creixement.

Els dos patronats, que s'integraran en un únic ens, han acordat una fusió que es formalitzarà abans del 30 de juny d'aquest any i que mantindrà les denominacions de tots els centres d'ambdues fundacions.

La suma de dues entitats sense ànim de lucre que comparteixen missió, valors, arrelament i model d'atenció centrada en la persona (ACP). Aquesta és, resumidament, la finalitat del memoràndum d'entesa aprovat aquest dimecres pels patronats de les fundacions de Sant Andreu Salut i la Residència Montblanc de Manresa, que culminarà amb la fusió d'ambdues institucions abans d'acabar el semestre. Ahir van conèixer la notícia les plantilles de les dues entitats, juntament amb la garantia que no es produirà cap ajustament ni hi haurà cap canvi en els respectius projectes de futur.

De fet, la fusió es produeix en un molt bon moment per a totes dues parts: Sant Andreu Salut, institució que atén persones en els àmbits sociosanitari, de dependència i social, es troba en un moment de grans inversions (la nova Unitat Assistencial Polivalent, l'ampliació de la Residència Sant Andreu, el canvi total d'imatge de la Fundació i tots els equipaments, el nou Sant Andreu a Casa) mentre bat xifres rècord d'usuaris atesos; la Residència Montblanc, d'altra banda, ha culminat recentment una remodelació d'espais i té al davant la construcció de més de 70 pisos residencials al costat de l'equipament de l'Anònima.

La bona salut de les dues fundacions ha estat clau per veure en aquesta nova entesa una enorme oportunitat de futur.

Amb aquesta unió, que no comportarà el canvi de denominació de cap dels equipaments, la fundació resultant sumarà prop de 500 professionals i gestionarà més de 560 places, 355 de les quals residencials. Als 16 milions d'euros de pressupost anual de Sant Andreu s'hi sumen els més de 2 milions procedents de Montblanc, i conjuntament acumulen un patrimoni net proper als 18 milions d'euros.

En el seu conjunt, i sense comptar el futur edifici amb els pisos residencials, els equipaments d'ambdues parts sumen més de 23.500 metres quadrats de superfície.



La unió fa la força

Les xifres no són tan importants com l'escenari que creen Sant Andreu i Montblanc, obertes a sumar altres entitats del sector que, per la seva activitat no lucrativa, el seu compromís amb el territori i l'orientació cap a l'atenció centrada en la persona, vulguin compartir camí de futur.

Davant de la tendència, a Catalunya i en el conjunt d'Espanya, marcada per les concentracions de grans corporacions empresarials i la irrupció de nous inversors en el sector, serà molt important que les entitats sense ànim de lucre del territori trobin la seva forma conjunta de sumar coneixement i recursos per seguir avançant i innovant, amb la finalitat d'adaptar-se a les necessitats de les persones grans de territori.

Dues institucions destinades a entendre's Sant Andreu Salut i la Residència Montblanc sempre han estat molt a prop físicament, amb els seus equipaments a molt pocs metres de distància, però també són molt propers en missió,

valors i filosofia de treball. Comparteixen models d'atenció centrada en la persona (ACP) en l'àmbit de la dependència, així com un fort arrelament a la ciutat i un compromís social i cultural amb la comarca.

La Residència Montblanc, formalment gestionada per la Fundació IBAM (que és l'entitat que efectivament es fusionarà amb Sant Andreu Salut Fundació), va néixer l'any 1985 i aquest 2020 ha superat els 70 professionals i els 2 milions d'euros de pressupost.

Disposa de 90 places residencials (60 de les quals en habitacions individuals) i 20 de centre de dia i té el segell europeu d'excel·lència en gestió EFQM 300+.

La història de Sant Andreu Salut arrenca amb la fundació de l'Hospital de Sant Andreu (1260), el segon més antic de Catalunya. Té un pressupost anual de més de 16 milions d'euros i disposa d'una plantilla de més de 400 professionals.

Entre la seva pròpia Residència Sant Andreu i les dues que gestiona actualment (Sant Vicenç de Castellet i Callús), gestiona 265 places residencials, a més de les 212 d'assistència en l'àmbit sociosanitari (a l'Hospital Sant Andreu).

Sense cap dubte, la fusió ha de posar en valor, encara més, el paper d'ambdues fundacions com a defensores de la qualitat d'atenció a les persones i de la gestió per sobre dels rendiments econòmics.

També ha de reforçar el seu compromís amb el territori pel fet de ser entitats de l'àmbit local, així com l'alta especialització en l'activitat, ja que es tracta de fundacions únicament dedicades a l'atenció a les persones.