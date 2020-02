Parada informativa sobre la Síndrome de Ménière, al Centre Hospitalari de Manresa

Arxiu particular

Taula informativa al Centre Hispitalari amb el president de l'associació Arxiu particular

Avui, dia 7 de febrer del 2020 és el Dia Mundial de la Síndrome de Ménière. Per aquest motiu ASMES, l'Associació Síndrome de Ménière Espanya, s'ha desplaçat al Centre Hospitalari de la Fundació Althaia de Manresa per donar a conèixer i donar informació sobre aquesta malaltia i la seva associació, l'única a tot l'Estat espanyol.

La Síndrome de Ménière és una malaltia crònica per a la qual, a dia d'avui, no hi ha cap tractament curatiu i la causa de la qual es desconeix. Afecta la part interna de l'orella i els principals símptomes són vertigens de rotació, acufens (sensació auditiva contínua o intermitent en absència d'estímuls exteriors), hipoacúsia (pèrdua d'audició) i inestabilitat, entre d'altres.