La Sagrada Família celebra demà una calçotada amb concert a la tarda

L'Associació de Veïns i persones grans del barri de la Sagrada Família organitzen , demà, una calçotada. A partir de 2/4 d'11 del matí se celebrarà el 6è campionat de parxís i, una hora més tard, el de bridge. Hi haurà premis per als primers classificats tant d'adults com d'infants, i vermut gratuït per a tots els participants. A les 2 del migdia tindrà lloc la calçotada al local de l'associació veïnal. El preu és de 12 euros. A 2/4 de 6 de la tarda, al centre Joan Amades, actuarà el grup Els Atrevits. Hi haurà coca i beure per als assistents i taquilla inversa.