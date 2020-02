El servei pot oferir fins a 60 dietes terapèutiques

? El servei de cuina de la Fundació Althaia pot oferir 60 dietes terapèutiques en funció de les necessitats i les patologies dels pacients ingressats. També diferents textures, com per exemple triturat. Entre el 70 i el 75 % de les dietes són terapèutiques i estan dissenyades i supervisades per un equip de dues dietistes i una nutricionista. Llavors hi ha les dietes anomenades basals, que són les que no tenen cap mena de restricció dietètica. En aquest cas són entre el 25 i el 30% restant. Segons la directora de Gestió d'Althaia, «la dieta és molt important per garantir la bona salut. Tenim una cuina pròpia que ens permet donar un tracte més pròxim i personalitzat».