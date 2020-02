El Sínode Diocesà del Bisbat de Vic ja té més d'un miler de persones inscrites

Des del dia 1 d'octubre, data en què es va obrir el període d'inscripcions, més de 1.000 persones s'han inscrit al Sínode Diocesà –anomenat "Sínode per l'esperança"– convocat pel bisbe de Vic, Romà Casanova i Casanova. Fins ara, es comptabilitzen més de 120 grups sinodals arreu de la diòcesi, que, en actitud d'escolta, discerniment, responsabilitat i comunió, elaboraran les seves propostes per afrontar els nous reptes pastorals de l'Església i per reflexionar sobre la seva missió i el que Déu vol per a la diòcesi de Vic.

La presentació del Sínode a Manresa, entre altres localitats de casa nostra de la diòcesi, va tenir lloc el mes de novembre passat en una església de Crist Rei que es va omplir de gom a gom.

Els grups sinodals inscrits estan formats per persones batejades (laics, mossens i religiosos), majors de 16 anys, i compten amb entre 5 i 15 membres cadascun. Tenen un coordinador, encarregat de guiar el grup i fer de nexe entre els seus participants i la Comissió del Sínode.

Segons Mn. Jaume Casamitjana, vicari episcopal per a l'Evangelització del Bisbat de Vic, delegat de Joves i membre de la Comissió del Sínode, "amb el Sínode, tenim una oportunitat única de renovació de les comunitats cristianes, i l'hem agafat amb molta empenta; hi ha hagut una molt bona resposta i massiva, estem molt contents i esperançats".



Reunions quinzenals per tractar temes d'implicació local

Durant aquest any i fins el mes de febrer de l'any vinent, els grups sinodals es reuniran, preferentment, cada 15 dies i, amb l'ajuda d'uns materials elaborats per la Comissió del Sínode, pregaran, s'escoltaran i elaboraran les seves propostes.

Si bé no hi ha un guió prefixat dels temes i qüestions concretes a tractar, donat que és un Sínode Diocesà, es tractaran temes d'implicació local –que afecten directament la diòcesi– i no d'àmbit supradiocesà. Les aportacions dels grups es faran seguint un itinerari –anomenat "camí d'Emaús", en un paral·lelisme amb el que van viure els deixebles de Jesús quan aquest va ressuscitar–, en el qual s'analitzaran de manera conjunta les noves necessitats de les persones de la nostra societat, la novetat que hi pot aportar Jesús, el servei de l'Església diocesana avui i la seva missió en la nova època.

En aquests moments, els grups ja han rebut uns materials, anomenats "equipatge", que versen sobre les actituds que haurien d'acompanyar tots els membres en el seu camí sinodal: mirada, diàleg, pregària, discerniment i conversió. Tanmateix, les inscripcions per a participar en el Sínode romanen obertes, perquè, tothom qui ho vulgui, pugui crear un nou grup o bé afegir-se a algun dels existents.



Sínode Diocesà

Un Sínode Diocesà és una assemblea eclesial extraordinària convocada pel bisbe i oberta a la participació de tota la comunitat cristiana (laics, mossens i religiosos), sense cap exclusió, per discernir, escoltant l'Esperit Sant, els reptes pastorals que es presenten avui a l'Església. En el cas concret de Vic, i davant d'un "moment de grans transformacions socials que afecten de ple a l'Església", el bisbe Romà ha considerat convenient convocar un Sínode per discernir junts la voluntat de Déu per a la diòcesi de Vic i per afrontar la transmissió de la fe en el moment actual.

Al seu entendre cal "canviar la manera de relacionar-nos i comunicar-nos (...) canvis profunds en la nostra ment, en el nostre cor, en la nostra organització, per ser més fidels a la vida i missió que Déu ens confia". L'objectiu principal del Sínode és, per tant, "poder prendre les decisions pastorals més conformes al voler de Déu per a la nostra Església diocesana". Així ho explica a les cartes pastorals "Aixeca't i camina" (18/09/2018) i "Església de Vic, sigues el que ets!" (14/09/2019).

El Sínode, que se celebrarà en els propers tres anys, porta per títol "Sínode per l'esperança". A més de les aportacions de tots els fidels de la diòcesi, e stà previst escoltar el parer d'experts en els diferents temes i realitats, així com la veu de persones no creients.



El Sínode consta de quatre fases principals, que es succeiran en tres anys: fase participativa de grups sinodals; fase participativa d'Assemblea Sinodal; fase de declaracions i decrets, i fase de recepció.



En la fase participativa de grups sinodals, la primera etapa que acaba de començar, les persones que vulguin participar en el Sínode, s'hi inscriuen i s'organitzen per formar grups sinodals. Aquests grups, amb l'ajuda d'uns materials elaborats per la Comissió del Sínode, es troben periòdicament, preguen, escolten i exposen les seves aportacions de manera conjunta, durant un període aproximat de 12 mesos. En lala primera etapa que acaba de començar, les persones que vulguin participar en el Sínode, s'hi inscriuen i s'organitzen per formar grups sinodals. Aquests grups, amb l'ajuda d'uns materials elaborats per la Comissió del Sínode, es troben periòdicament, preguen, escolten i exposen les seves aportacions de manera conjunta, durant un període aproximat de 12 mesos. A partir de les aportacions fetes per cada grup, la Comissió elabora un document de treball conjunt, anomenat instrumentum laboris (instrument de treball). En una segona fase (fase participativa d'Assemblea Sinodal), el bisbe convoca un centenar de persones representatives de tota la realitat diocesana, l'Assemblea Sinodal, que es reuneix en diferents sessions per debatre el document de treball instrumentum laboris i elaborar un nou document amb les conclusions. Per últim, després d'haver escoltat tothom i valorat el document de conclusions, en la fase de declaracions i decrets, el bisbe discerneix i subscriu les directrius que prendrà l'Església de Vic i n'aprova la seva aplicació per mitjà d'un decret, perquè tots els cristians de la diòcesi les acullin i posin en pràctica (fase de recepció).



Es preveu que el Sínode acabi el mes de setembre de l'any 2022.



Segons el bisbe Romà, el canvi d'època en el qual estem immersos produeix una situació de "crisi", on costa trobar espais de fe, i la missió del cristià i de les vocacions (al sacerdoci, al matrimoni, a la vida religiosa€) queda desdibuixada. Per a aix ò, "la nostra Església de Vic té en el Sínode Diocesà una oportunitat d'or per a reflexionar sobre ella mateixa i la seva missió, per viure la nostra pròpia vocació i oferir al nostre món el missatge d'esperança que tant necessita".



El darrer Sínode Diocesà convocat a la diòcesi de Vic es va celebrar l'any 1945, amb el bisbe Mons. Joan Perelló i Pou, i l'anterior, quasi dos-cents anys abans, l'any 1748, amb el bisbe Manuel Muñoz Guil.