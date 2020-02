En Comú Podem passa comptes en un acte a Manresa

«Vivim un moment de canvis en el qual En Comú Podem tenim un paper rellevant, tant al Goven de l'Estat com a l'hora de desencallar els pressupostos de Catalu-nya». Amb aquesta premissa el diputat d'En Comú Podem al Parlament, Marc Parés, la diputada al Congrés Mar García, acompa-nyats de la coordinadora de Manresa En Comú, Ana Querol, van passar comptes ahir davant militants i simpatitzants en un acte a la casa Lluvià. Per a Querol, hauria de ser habitual que els diputats «expliquin què fan amb els nostres vots». Parés va destacar que s'ha obert una via de diàleg a Catalunya i que ara caldria un nou govern per afrontar-la, un cop s'hagin aprovat els pressupostos.