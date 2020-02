El PDeCAT celebra a Manresa una jornada de treball sobre les infraestructures al Bages

La seu de PDeCAT del Bages ha acollit aquest dissabte una jornada de treball sobre les infraestructures de la comarca amb la participació d'Isidre Gavin, Secretari d'Infraestructures i Mobilitat, i David Saldoni, Director General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu de la trobada ha estat posar de manifest les mancances que s'arrosseguen des de fa anys en les principals connexions viàries de la comarca, especialment, les que enllacen amb l'àrea metropolitana.

Els assistents han pogut escoltar quines mesures s'havien pres fins a dia d'avui per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i quins projectes ja s'han pressupostat per tal de pal·liar els dèficits en aquestes infraestructures, a la vegada que han pogut transmetre, com a usuaris principals d'aquestes xarxes, els punts on caldria incidir i focalitzar els recursos per millorar-ne l'estat.



Una de les principals preocupacions és la C-55



Gavin i Saldoni han volgut destacar que "és una de les carreteres en que s'hi destina més inversió del país, fet que ens ha permès guanyar la batalla de la seguretat". Ha apuntat que "el Departament és conscient que no és suficient", doncs la població també en reclama una millora de la qualitat per guanyar competitivitat com a territori, per això, destaca Gavin, "la solució global a aquestes demandes és la vinyeta", és a dir, la posada en marxa d'una taxa d'aplicació amb caràcter general per als propietaris de vehicles per a l'ús de la xarxa de carreteres, fet que automàticament ha d'implicar l'eliminació de peatges.

A aquesta mesura, ha comentat, també se li ha de sumar la d'oferir alternatives en transport públic. També s'ha parlat de les bonificacions per tal que els habitants del territori no quedin penalitzats i la importància de les franges horàries. Els assistents han demanat actuacions concretes en el tram més problemàtic de la C-55, el de Sant Vicenç de Castellet a Manresa, que en hores puntes es veu totalment col·lapsada, així com també el tram de Manresa a Cardona.

Un altre dels grans reclams és el cost que té per l'usuari bagenc la via C-16, sent una de les més cares de l'Estat. S'han posat sobre la taula les reivindicacions de la comarca, com la d'ampliar-ne les bonificacions, prioritzant que se'n beneficiï qui més ús en fa, la població bagenca, així com una millora dels seus enllaços. També s'ha parlat de les xarxes ferroviàries, i la necessitat d'escurçar els temps i ampliar freqüències, tant de FGC com de Renfe, posant èmfasi en que hi continua havent un dèficits en seguretat d'aquesta última

Gavin i el seu equip han pres nota de les consideracions que els assistents li han plantejat, manifestant que estudiarien la viabilitat de les propostes i els suggeriments i que continuarien reclamant al govern espanyol les inversions pendents en el territori.