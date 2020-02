La primera gran promoció d'habitatges a Manresa des de la crisi s'amplia amb 74 més

L'Ajuntament de Manresa ha atorgat una nova llicència d'obres a la promotora Metrovacesa per construir 74 pisos més al sector de la Concòrdia, segons ha pogut saber Regió7. S'aixecaran a la parcel·la que hi ha just al costat del solar on la mateixa promotora està edificant una seixantena d'habitatges d'alt nivell.

Segons ha informat l'empresa, aquesta segona promoció portarà el nom de la Llum de Manresa i tindrà una inversió de 17,5 milions d'euros. Aquesta xifra, sumada als 13,7 milions que Metrovacesa inverteix en els habitatges que ja estan en construcció, supera els 30 milions d'euros.

Aquest diari ja es va fer ressò de la primera promoció de la immobiliària espanyola a Manresa –que porta el nom Residencial Mirador de Montserrat– a mitjan abril de l'any passat (vegeu edició del 16 d'abril del 2019). Es tracta de la primera gran promoció d'habitatge que es tira endavant a Manresa des de la crisi, ja que s'ha fet realitat abans que el centenar de pisos que s'han de construir a l'antiga Alcoholera.



Les obres, aquest estiu

Els primers 62 habitatges s'estan construint al solar més proper a la llar d'infants La Ginesta. Ara, fonts de l'empresa i també de l'Ajuntament han confirmat que Metrovacesa disposa des de fa uns dies de la llicència d'obres necessària per construir a la parcel·la annexa, també propietat de la promotora. Té una edificabilitat de 8.600 metres quadrats i és situada al car-rer de la Concòrdia, entre el solar on ja es pot apreciar l'estructura d'un dels dos blocs que formen el Mirador de Montserrat i un tercer solar –a tocar de l'antiga fàbrica Vinyes– on la mateixa promotora farà una residència d'avis (informació que Regió7 ja va avançar l'1 d'agost del 2019).

Fonts de Metrovacesa consultades per aquest diari han assegurat que la voluntat de l'empresa és iniciar les obres en la segona parcel·la aquest estiu. Antxon Iriondo, director territorial de Metrovacesa a Catalunya i Balears, ha detallat a aquest diari que es donarà el tret de sortida a la construcció dels 74 habitatges un cop es comencin a comercialitzar.

Dels primers 62 pisos que formen el Mirador de Montserrat, ja se n'ha venut la meitat, segons Iriondo. Els primers que es van posar a la venda són al bloc lineal de sis plantes del qual ja s'ha aixecat l'estructura. Posteriorment, s'hi van afegir els habitatges que formaran un segon bloc en aquesta primera parcel·la, una torre a la part interior del terreny que ja s'ha començat a edificar.

Segons informació aportada per la immobiliària a aquest diari, les obres «van al ritme esperat» i, per tant, la previsió continua sent enllestir-les a final d'aquest any i començar a entregar els pisos abans del 2021.

Són habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, amb una superfície d'entre 77 i 135 m2, amb terrassa, aparcament, traster, zones comunes i piscina. La companyia ven que tindran uns acabats d'«alta qualitat» i una ubicació excepcional, «perfectament connectats», a prop d'escoles, universitats i centres sanitaris. Tot plegat situa el preu de la majoria d'habitatges entre 200.000 i 300.000 euros.

Es poden consultar tots els detalls de la promoció al web de Metrovacesa i també al punt de venda físic que hi ha al carrer de la Concòrdia, davant la parcel·la on s'han d'aixecar els 74 pisos de la Llum de Manresa i on ja fa uns dies que treballen les màquines per preparar el terreny.



Polèmica per l'alçada

L'alçada dels nous blocs de pisos afectarà la visió que es té des de molts punts de la ciutat de la torre Vinyes, que queda just per sobre de les parcel·les al carrer de la Concòrdia propietat de Metrovacesa. L'Ajuntament i l'empresa van acordar reduir un metre l'alçada dels edificis (que serà de 22 metres) pel malestar expressat pel propietari de l'emblemàtica casa (vegeu Regió7 del 16 d'abril passat). La companyia destaca que es limitarà a la «menor alçada» tot i que la normativa permet construir més amunt.