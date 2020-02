El retard en la tramitació urbanística del projecte de l'antiga Alcoholera el deixa en un segon pla

La promoció de Metrovacesa ha impulsat la construcció d'habitatge nou a Manresa després de molts anys totalment aturada. En total, estem parlant de 136 pisos que en un parell d'anys s'integraran de ple en una zona, la universitària, que no ha fet res més que créixer des de l'arribada de la Fundació Universitària del Bages.

Serà la primera gran promoció d'habitatge que es farà realitat a Manresa, i desbancarà així el projecte del Banc Santander d'edificar un centenar de pisos a l'antiga fàbrica l'Alcoholera, al costat de l'estació d'autobusos.



Autoritzat el 2016

El ple municipal de l'Ajuntament de Manresa del juny del 2016 va autoritzar la construcció de fins a 99 habitatges en aquest espai, els quals han d'ocupar l'antic recinte fabril i bona part de l'aparcament de l'estació. El compromís era que el 30% del sostre fos destinat a protecció oficial i s'incrementés el sòl públic destinat a espais lliures.

El Pla de Millora Urbana Alcoholera es va aprovar definitivament el 21 de febrer del 2019 en sessió plenària. Tot i el temps que fa que aquesta iniciativa és sobre la taula, encara no s'han aprovat els projectes d'urbanització i reparcel·lació i, per tant, no s'ha donat la llicència d'obres.