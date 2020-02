Althaia assoleix la xifra més baixa de parts atesos en dinou anys, 1.584

La Fundació Althaia de Manresa va atendre l'any passat 1.584 parts, 705 menys que en el moment àlgid, el 2008. Es tracta d'un 31% menys i evidencia la davallada en el nombre de naixements que tracta la institució.

Dues dades més, es tracta de la xifra més baixa de parts atesos per l'Hospital Sant Joan de Déu i la Clínica de Sant Josep en 19 anys i suposa baixar un graó més en la caiguda progressiva de parts que es va iniciar l'any 2011, amb l'excepció dels 1.814 del 2016, quan n'hi va haver 5 més que els 1.809 del 2015.

Pel que fa a la distribució dels 1.584 parts atesos l'any passat, 1.244 ho van ser a l'Hospital Sant Joan de Déu i 340 a la Clínica Sant Josep.

Els 1.584 parts del 2019 situen la ciutat a un nivell inferior al del 2001, quan n'hi va haver 1.594.

Novament es constata que la ciutat viu una reducció dràstica i progressiva dels naixements, tal com mostren les dades del gràfic elaborat per Regió7.

Any rere any, la història no és només que es repeteixi sinó que el decrement és més considerable. El 2018 es van atendre 1.649 parts a les instal·lacions de l'Hospital Sant Joan de Déu i la Clínica Sant Josep i per trobar una xifra inferior calia remuntar-se a 16 anys enrere, fins a l'any 2002, quan n'hi va haver 1.627.

Ara ja estem parlant que cal recular fins a l'any 2000 per trobar una xifra inferior a la del 2019. Els anys 2008 i 2010 marquen el punt àlgid de naixements i des de llavors hi ha hagut una davallada continuada amb una única excepció, el 2016.

Es tracta d'una reducció de gairebé un terç des de l'esclat de la crisi econòmica, el que dona una idea de l'efecte que els períodes de bonança econòmica tenen en la societat.

La gran reculada, a la Clínica

La Clínica Sant Josep, amb una activitat majoritàriament privada, ha passat de donar servei a 791 parts l'any 2006 a 340 el 2019.

La davallada de l'activitat és de 451 i percentualment del 57%. O sigui, que a la Clínica s'estan atenent més de la meitat de naixements menys.

A l'Hospital Sant Joan de Déu s'ha passat, per exemple, dels 1.436 del 2007 a 1.244 l'any passat. N'hi ha menys, però la davallada és molt inferior.

L'any 1999 van anar a donar a llum a l'Hospital Sant Joan de Déu o a la Clínica Sant Josep 1.490 dones. El creixement va ser imparable amb les xifres màximes ja esmentades de parts atesos els anys 2008 i 2010. En una dècada, Althaia va haver de fer front a un increment de gairebé 800 parts, una quantitat que traslladada a percentatge equival a un 54 % d'augment. Fins que van canviar les tornes i la tendència, de moment, no s'atura.