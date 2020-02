Refugiats i persones amb trastorn mental mostren el seu potencial escènic

Usuaris de la Llar Sant Joan de Déu van omplir, ahir a la tarda, l'auditori de l'equipament per gaudir d'un espectacle de circ i un de teatre que van servir per mostrar el poder de les arts escèniques per a la transformació i la inclusió social de les persones.

Els primers a pujar a l'escenari van ser un grup d'infants i d'adults residents a la llar, dins el programa d'acollida de persones refugiades que gestiona la Fundació Germà Tomàs Canet. Ho van fer amb Kanaya Circ, una associació nascuda a l'Ateneu Popular 9 Barris que treballa la part més social i educativa d'aquesta art escènica. Tots junts van mostrar el resultat d'un taller de circ que han estat fent al llarg dels darrers mesos.

A continuació, es va poder veure l'obra de teatre titulada Si queremos, sí se puede, interpretada per Cuspicus, un grup de teatre del Club Social Mosaic integrat per persones amb trastorn mental i amb diversitat funcional.

A la mitja part, l'Obra Social de Sant Joan de Déu va presentar la propera edició de la Magic Line, la caminada solidària que es farà a Barcelona el dia 1 de març.